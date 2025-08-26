  1. بین الملل
«لاپید» اعتراف کرد: حماس انعطاف نشان می‌دهد؛ تل‌آویو سنگ‌اندازی می‌کند

رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که جنبش حماس برای توقف جنگ غزه از خود انعطاف نشان داده اما تل آویو در این مسیر مانع تراشی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی گزارش داد که پاسخ جنبش حماس به پیشنهادات اخیر برای تحقق آتش بس در نوار غزه اکثر خواسته‌ها را پوشش می‌داد و همین مسأله باعث شده که دستیابی به توافق ممکن شود.

وی افزود: امکان مذاکره همچنان وجود دارد اما تل آویو به صورت فعال و مؤثر با میانجیگران در ارتباط نیست که همین موضوع باعث می‌شود پیشرفت در مذاکرات برای تبادل اسرا با مشکل رو به رو شود.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همواره با متهم کردن حماس تلاش داشته بر سنگ اندازی های خود را در مسیر مذاکرات با هدف طولانی‌تر کردن جنگ غزه سرپوش بگذارد.

