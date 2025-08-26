به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در حالی که گزارشهای رسانهای حاکی از مذاکرات میان دمشق و تلآویو با میانجیگری آمریکا برای امضای یک توافقنامه امنیتی است یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که اشغالگران نظامی این رژیم در بلندیهای جبل الشیخ سوریه باقی خواهند ماند.
وی برای توجیه اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک سوریه مدعی شد که نظامیان صهیونیست باید در این منطقه باقی بمانند تا از امنیت بلندیهای اشغالی جولان سوریه و الجلیل محافظت کنند.
در حال حاضر ارتش رژیم صهیونیستی در ۹ منطقه در خاک سوریه مستقر شده و آنها را اشغال کرده است.
این در حالیست که تل آویو خود را برای ایجاد پایگاههای جدید در خاک سوریه آماده میکند.
