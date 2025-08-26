  1. سیاست
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

پیام خبرنگاران شهید غزه به میلیون‌ها قلب بیدار منتقل می‌شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی کشتار خونین خبرنگاران در غزه در بیانیه‌ای آورده است: صدایی که خاموشی نمی‌پذیرد و پیام خود را از رگ‌های بریده آنان به میلیون‌ها قلب بیدار منتقل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی کشتار خونین خبرنگاران در غزه توسط رژیم جعلی صهیونی در بیانیه‌ای تأکید کرد: تاریخ گواهی می‌دهد که خون خبرنگاران شهید، از جوهر هر قلمی گویاتر و از تصویر هر دوربینی روشن‌تر خواهد بود.

در این بیانیه آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در ساعات اخیر، سرزمین غزه شاهد صحنه دردناک دیگری از سبعیت و وحشی‌گری رژیم جعلی صهیونی بود و کشتار خونین خبرنگاران حقیقت‌جوی چندین شبکه خبری و خبرگزاری معتبر دنیا از جمله رویترز، آسوشیتدپرس و به‌ویژه شبکه الجزیره در غزه، برگ دیگری از دفتر سیاه جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و خشم کور، کینه عمیق و وحشت رژیم آپارتاید نسبت به صدای حقیقت را نشان داد.

این جنایت هولناک، تلاشی مذبوحانه برای خاموش ساختن فانوس روایتگری و بریدن رشته پیوند میان مظلومیت مردم غزه و افکار عمومی جهان است.

اما تاریخ گواهی می‌دهد که خون خبرنگاران شهید، از جوهر هر قلمی گویاتر و از تصویر هر دوربینی روشن‌تر خواهد بود. صدایی که خاموشی نمی‌پذیرد و پیام خود را از رگ‌های بریده آنان به میلیون‌ها قلب بیدار منتقل و خون شهیدان حصارهای سکوت را فرو خواهد ریخت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن همدردی و همبستگی با تمامی آزادگان عرصه رسانه در جهان، اعلام می‌دارد: این خون‌های مطهر، به مشعل‌های بیداری بدل خواهد شد و امت‌ها را استوارتر از همیشه در برابر ظلم و اشغالگری بسیج خواهد کرد. رژیم صهیونیستی باید بداند که با کشتن حقیقت‌نگاران، تنها شعله‌های خشم و مقاومت را فروزان‌تر و راه پیروزی مظلومان را هموارتر می‌سازد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

