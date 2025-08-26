به گزارش خبرگزاری مهر، لارنس نورمن، خبرنگار والاستریتژورنال در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که به گفته منابع، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به احتمال زیاد پیشنویس احتمالی روسیه درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ در توافق هستهای غرب با ایران در سال ۲۰۱۵ را رد خواهند کرد.
نورمن دیروز در «ایکس» نوشت که «متن پیشنهادی روسیه بندی دارد که تصریح میکند با تمدید قطعنامه، دیگر نمیتوان در آینده از سازوکار بازگشت خودکار تحریمها (اسنپبک) استفاده کرد. گنجاندن این بند در متن میتواند اعتماد سه کشور اروپایی به نیت مسکو را از بین ببرد.
وی بخشی از متن روسیه را چنین نقل کرد: «تصمیم گرفته میشود که برای مدت تمدیدشده، هرگونه بررسی ماهوی درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام متوقف شود.»
به گفته این خبرنگار، چنین عبارتی عملاً فعالسازی اسنپبک و بحثهای پیرامون آن را نیز شامل خواهد شد و بنابراین طی دوره تمدید، همه این موارد تعلیق میشوند. هرچند وی اذعان میکند که تفسیرش ممکن است نادرست باشد و منتظر نظر دیگر کارشناسان است.
نورمن امروز در پیامی دیگر مدعی شد که به «او گفته شده به احتمال زیاد سه کشور اروپایی (تروئیکای اروپایی) طرف برجام و آمریکا این پیشنویس را رد خواهند کرد.
وی اضافه کرد که «بعید است این پیشنویس بتواند در شورای امنیت سازمان ملل ۹ رأی مثبت لازم برای تصویب را به دست آورد و در نتیجه نیازی به وتو هم نخواهد داشت.»
سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه چین و ورسیه، طرفین باقیمانده در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران هستند که آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یکطرفه و غیرقانونی از آن خارج شد.
پاریس، لندن و برلین پیشتر در نامهای به سازمان ملل آمادگی خود را اعلام کردهاند که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات درباره برنامه هستهای این کشور، تحریمهای بینالمللی علیه تهران را بازگردانند.
به نوشته رویترز، طبق نامهای که وزارت خارجه فرانسه به اشتراک گذاشته است، وزرای خارجه تروئیکای اروپایی با این نامه احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران را افزایش دادهاند.
تروئیکا در این نوشته است که «ما آشکار اعلام کردهایم که اگر ایران تا پیش از پایان آگوست ۲۰۲۵، تمایلی به دستیابی راه حلی دیپلماتیک نشان ندهد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، تروئیکا آماده فعال کردن مکانیسم ماشه است.»
