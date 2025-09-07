به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین می‌گوید که سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» به همراه آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.

اولیانوف در گفتگو با پرس‌تی‌وی اظهار داشت: آمریکا و به ویژه «تروئیکای اروپایی» موضوع (برنامه هسته‌ای ایران) را سیاسی‌ کرده‌اند و دائماً اقداماتی اتخاذ می‌کنند که شرایط را وخیم‌تر می‌کند.

ایران و آمریکا از آغاز روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه و غیرقانونی از توافق هسته‌ای (برجام) خارج شد، درباره برنامه هسته‌ای تهران، پنج دور مذاکرات غیرمستقیم برگزار کردند. در حالی که دور ششم مذاکرات برای ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) برنامه‌ریزی شده بود، گفتگوها به علت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران متوقف شد.

بهانه اصلی حمله و تجاوز علیه ایران، اتهاماتی بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اسرائیل و آمریکا درباره آنچه تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و برنامه هسته‌ای نظامی مخفیانه تهران خوانده شده است، مطرح کردند. اتهاماتی که تهران قویاً آن را رد و بر همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است. آمریکا اندکی پس از شروع جنگ ۱۲ روزه به رژیم صهیونیستی پیوست. اهداف اصلی در این تجاوزگری، تاسیسات هسته‌ای ایران بودند که هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در واکنش به این اقدام تجاوزکارانه، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» که در جلسه چهارم تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و چهارم تیر ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انگلیس، آلمان و فرانسه ۲۸ آگوست (ششم شهریور) در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که با هدف بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، روند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» را آغاز می‌کنند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تازگی درباره فعال شدن سازوکار «اسنپ‌بک» گفت: «در حوزه اقتصادی تحریم‌های بسیار سنگین‌تری را آمریکا وضع کرده اما در حوزه سیاسی، نگرانی‌های روانی بزرگ‌نمایی شده و فضای ساخته‌شده پیرامون اسنپ‌بک بیش از واقعیت آن است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران با اصل هر نوع تحریمی مخالف است و برای رفع آن‌ها تلاش می‌کند.»

وی درباره شکل جدید همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز توضیح داد: «در حال حاضر مذاکراتی میان وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و آژانس در جریان است تا چارچوب تازه‌ای برای همکاری‌ها طراحی شود. تحولات اخیر از جمله حملات به برخی سایت‌های هسته‌ای ایران ایجاب می‌کند که چارچوب جدیدی در این همکاری‌ها تعریف گردد. آژانس نیز پذیرفته که این شرایط تازه، نیازمند چارچوب همکاری جدید است و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد اما تا وقتی مذاکرات به نتیجه نرسد، هیچ همکاری جدیدی شکل نخواهد گرفت.»