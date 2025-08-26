به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد گفت: هدف از این مطالبه را رفع محرومیت، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه همهجانبه منطقه است.
وی بیان کرد: چهرههای برجسته خدمت در دولت با ایمان و اخلاص در مسیر اعتلای ایران اسلامی گام نهادند و الگویی ممتاز از مسئولیتپذیری و خدمتگزاری به ملت ارائه دادند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی، خادمان مردم هستند، تصریح کرد: مدیران و مسئولان کنونی نیز باید با روحیه جهادی، در راستای رفع مشکلات، بهبود معیشت و کاهش نابرابریها حرکت کنند.
ماموستا رستمی همچنین بر لزوم درسگرفتن از تجربیات گذشته و اصلاح ضعفهای درونی، بهجای تمرکز بر ایرادهای دیگران، تأکید کرد.
وی تصریح کرد: عدالت، مساوات، شفافیت، مبارزه با رانت و تبعیض، تأمین امنیت معیشتی، ساخت مسکن و کاهش فاصله طبقاتی از مطالبات کلیدی مردم است که انتظار میرود مسئولان با صداقت و امانتداری برای تحقق این خواستهها تلاش کنند.
وی با اشاره به پتانسیلهای ویژه استان کردستان، از جمله مرز باشماق و ذخایر معدنی، خاطرنشان کرد: مردم کردستان خواستار آن هستند که درآمدهای حاصل از این منابع در جهت توسعه استان، رفع محرومیتها و ایجاد زیرساختهای اشتغالزا هزینه شود.
امام جمعه سنندج با ابراز تأسف از وضعیت صنعتی استان، اظهار کرد: با وجود درآمدهای قابلتوجه، کردستان در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی عملکرد ضعیفی داشته که این امر به مهاجرت جوانان استان برای اشتغال به سایر نقاط کشور منجر شده است.
ماموستا رستمی همچنین به برخی دیگر از مطالبات مردمی اشاره کرد و گفت: اجرای بانکداری بدون ربا، نظارت دقیق بر بودجهها، ساماندهی وضعیت مرز باشماق و تخصیص واقعی اعتبارات مصوب سفرهای ریاستجمهوری از جمله انتظارات مطرحشده است.
وی با انتقاد از تخصیص اندک اعتبارات سفر شهید آیتالله رئیسی به کردستان، افزود: از مجموع ۱۷ هزار میلیارد تومان مصوب، تنها سه هزار میلیارد تومان به استان تخصیص یافت و مابقی عملاً جذب نشد که این موضوع نیازمند پیگیری و جبران از سوی دولت سیزدهم است.
ماموستا رستمی تصریح کرد: انتظار کنونی مردم کردستان از دولت، تلاش مضاعف برای اجرای عدالت اجتماعی، ریشهکنی فقر و محرومیت، و توسعه پایدار و متوازن استان است.
