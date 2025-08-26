برای حل مشکلات، باید از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان فعلی و ادوار مجلس عصر امروز (سه‌شنبه ۵ شهریور ماه) در نشست خبری، اظهار کرد: این روزها شاهد انسان‌کشی و نسل‌کشی در غزه هستیم و کسانی که وقایع غزه و جنایات رژیم صهیونیستی را به خوبی و دقیق ثبت و ضبط می‌کنند، رسالت مهمی را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: مرکز امور نمایندگان مجلس از سال ۹۵ تأسیس شد که فقط به امور نمایندگان ادوار مجلس می‌پرداخت، اما در سال‌های اخیر اداره امور نمایندگان فعلی هم به این مرکز اضافه شده است.

رئیس مرکز امور نمایندگان فعلی و ادوار مجلس تصریح کرد: ما باید از ظرفیت کارگزاران نظام و تجارب آنان استفاده کنیم. افرادی که یک زمان در کشور مسئولیت داشتند، ظرفیت‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

رحیمی مظفری ادامه داد: ناترازی انرژی محصول دولت و مجلس فعلی نیست، بلکه باید بپذیریم که ناترازی از سال‌های قبل وجود داشته است. باید از ظرفیت کارگزاران قبلی همچون نمایندگان قبلی مجلس برای برون رفت از مشکلات حوزه انرژی استفاده کنیم.



رئیس مرکز امور نمایندگان فعلی و ادوار مجلس بیان کرد: در حوزه‌های مختلف از جملات مشکلات کشور در بخش انرژی و حتی بحث سیاست خارجی، لازم است از ظرفیت کسانی که یک زمان سمت‌هایی در این حوزه‌ها داشتند و دارای تجربه هستند، استفاده کرد.

وی گفت: سند افتخار همه دولت‌های ما، خام فروشی نفت بوده است! در حالی که در برنامه‌های مؤکد توسعه کشور و قوانین بالادستی بارها تأکید شده است که باید از خام فروشی نفت جلوگیری شود.

رحیمی مظفری اظهار کرد: ما حدود ۱۴۰۰ نماینده ادوار مجلس داریم که هر کدام در حوزه‌هایی تخصص کافی دارند. ما باید از ظرفیت آنان به خوبی بهره بگیریم و راهکار اساسی برای برون رفت از مشکلات بیابیم.