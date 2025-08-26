هیچ تمایزی بین اقوام و مذاهب قائل نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهر سنندج گفت: هر ایرانی با هر مسلکی، با هر نژادی، با هر زبانی به عنوان عضو این خانواده مساوی با یکدیگر به رسمیت شناخته شده است.
وی با اشاره به کاستیهای گذشته در تحقق این اصل، از انتصاب اولین استاندار اهل سنت در استان کردستان به عنوان گامی مهم در جهت تحقق وعدههای دولت یاد کرد و گفت: استان کردستان توفیق این را پیدا نکرده بود که از فرزندان خودش و یک فردی که با مذهب اکثریت مردم استان که اهل تسنن هستند، مسئولیت عالی نمایندگی دولت یعنی استانداری را به عهده دار شود که این اتفاق مبارک است و وقتی که ما یک نگاه ملی داریم اجرای شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور، استاندار جدید کردستان را فردی فرهیخته، با سابقه ارزشمند، دارای پشتوانه رأی مردم و جوانترین استاندار دولت و کشور معرفی کرد و این انتصاب را فرصتی برای مردم استان دانست که باید با همت مضاعف و رویکردی جهادی، پاسخگوی این اعتماد باشند.
وی همچنین به انتصابات مشابه در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان اشاره کرد و گفت: حضور پررنگ زنان در پستهای مدیریتی دولت هم ارزشمند است و ۱۱ فرماندار زن در حال حاضر در کشور داریم و ۱۹۰ پست مهم و کلیدی در سایر پستهای مدیریتی عالی در خدمت خانمها هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین انصاری گفت: حضور خانمها افتخاریست برای کشور ما که امروز جامعه زنان ما در کنار جامعه مردان از فرهیختگی، دانش و تحصیل برخوردار هستند و در بحث تحقیقات پایه، تحقیقات دانش بنیان خانمها از آقایان جلو زدند و بسیاری از کارهای دانش بنیان کنونی ما محصول کار مهندسی و فکری خانمهاست.
معاون حقوقی رئیسجمهور بیان کرد: عمل به وعدههای رئیس جمهور در حد مقدورات، برگزاری جلسات متعدد با احزاب و گروهها و همچنین ایجاد گشایش و تحولات جدی در بحث گزینشها، روند گزینشها با مدارا، نگاه رفاه و انسجام ملی و بازگشت تعدادی از اساتید، دانشجویان، معلمان و دانشآموزان که با مشکلاتی مواجه بودند از اقدامات دولت است.
معاون حقوقی رئیسجمهور، با بیان اینکه دولت اجازه حاشیهسازی را نمیدهد، اظهار کرد: دولت و شخص رئیس جمهور واقعاً به هیچ وجه اجازه حاشیهسازی نمیدهد و اگر گاهاً جلوهای از بداخلاقی در فضای مجازی یا در تریبونهای رسمی پخش میشود صریحاً در قانون جرم است و دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم برخورد بکند..
حجتالاسلام والمسلمین انصاری گفت: اگر کسی از روی غرض یا از روی بیتوجهی حاشیهای بسازند، دولت وقت زیادی برای صرف کردن به حاشیهها ندارد باید با آن برخورد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات طوفانالاقصی و جنگ ۱۱ روزه عظمت کار فرماندهی معظم کل قوا اولاً و کار فرماندهان و نیروهای مسلح ما در پاسخگویی دندانشکن و قاطع به رژیم صهیونیستی به قدری بزرگ و درخشان بود.
وی یادآور شد: نیروهای مسلح ما افسانه شکستناپذیری اسرائیل و شکاف برداشتن گنبد آهنین صهیونیستی را شکستند که کار بزرگی بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور، با تقدیر از همراهی و همدلی مردم و مدیران استان کردستان در دوران بحران ۱۱ روزه، گفت: همراهی مردم و کمک مردم به یکدیگر در همه استان کردستان، ستودنی بود.
وی گفت: کردستان و مدیران آن مظهر انسجام، همدلی و همراهی بودند و از نیروهای قدرتمند مرزبان مسلح، مردم شریف این استان، مردم با فرهنگ این استان، علما، روحانیون، مدیران، شوراها، فرهیختگان، دانشگاهیان، اصناف تشکر میکنم.
معاون حقوقی رئیسجمهور اذعان کرد: در این کار بزرگ مدیریت ۱۱ روزه در حوزههای مختلف، نمادی از توانمندی ملت ایران بود و در بحث کامیونداران یک سری اعتراضات وجود داشت و مطالباتی داشتند که تبدیل شده بود به تحصن و اعتصاب و خیلی مشکل شده بود حمل و نقل کالاها، چه در بحث کشاورزی، چه در بنادر و گمرکات ولی در این اتفاق کامیونداران به راه افتادند.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری گفت: در بحث راه آهن، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه همه با هم آمدند و رکورد جابجایی کالای اساسی از بندر در جنگ ۱۱ روزه شکسته شد که اینها خیلی صحنههای افتخارآمیزی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور بیان کرد: آمادگی بیمارستانها، خدماتی که داده شد، آرامشی که به مردم داده شد، صدا و سیما همه درخشیدند و نشان داد ظرفیت ایران خیلی بزرگ است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در سخنانی، بر ایستادگی، اتحاد و فداکاری ملت ایران تاکید کرد و گفت: هر جا جهاد و خلوص نیت برای خدا بوده، دستاوردهای بزرگی حاصل شده و این همان وعده الهی است که در جمهوری اسلامی ایران به وضوح محقق شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای یکساله دولت وفاق، ابراز کرد: تلاش میشود علیرغم محدودیتها و فشارها، خدمت به مردم ادامه یابد.
وی گفت: جوانان نخبه استان کردستان رمز موفقیت و رشد توسعه است و توسعه این استان بدون مشارکت نخبگان و مدیران بومی محقق نخواهد شد، و دولت وفاق همواره آماده شنیدن نظرات دلسوزان و همراهان انقلاب است.
معاون رئیسجمهور سنندج را شایسته عنوان “پایتخت فرهنگ، ادب و هنر ایرانزمین” دانست و بر لزوم حمایت بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی و هنری این شهر تأکید کرد.
نظر شما