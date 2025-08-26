https://mehrnews.com/x38RSz ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴ کد خبر 6571221 استانها کردستان استانها کردستان ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴ بازدید معاون حقوقی رئیس جمهور از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج سنندج- حجتالاسلام انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در سفر به کردستان از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بازدید کرد. دریافت 24 MB کد خبر 6571221 کپی شد مطالب مرتبط لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی برای توسعه کردستان و رفع محرومیت کردستان برای جبران عقب ماندگیها نیازمند تسهیلات جهشی است بازدید معاون حقوقی رئیسجمهور از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برچسبها سنندج کردستان معاون حقوقی رئیس جمهور هفته دولت
نظر شما