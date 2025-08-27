به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال زنان برنامه فصل جدید این رقابت‌ها اعلام شد. بر اساس قرعه مسابقات آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند چینش بازی‌های هفته اول است که از همان ابتدا تقابل تیم‌های مدعی و پرطرفدار را رقم زده است. این موضوع باعث شده تا لیگ برتر زنان در همان شروع کار توجه علاقه‌مندان و کارشناسان را به خود جلب کند و نوید فصلی پرهیجان و غیرقابل پیش‌بینی را بدهد؛ رقابت‌هایی که قرار است از ۲۱ شهریور رسماً کار خود را با برگزاری پنج دیدار آغاز کند.

گل‌گهر سیرجان – سپاهان؛ نبرد زودهنگام دو مدعی

بدون تردید مهم‌ترین بازی هفته نخست دیدار گل‌گهر سیرجان و سپاهان است. دو تیمی که در فصل گذشته نیز از مدعیان اصلی قهرمانی بودند و رقابت آن‌ها در همان هفته‌های ابتدایی یکی از جذاب‌ترین مسابقات لیگ شد. گل‌گهر با تکیه بر ترکیبی از بازیکنان باتجربه و ساختاری منسجم وارد این فصل شده و به دنبال تکرار موفقیت‌های گذشته است. از سوی دیگر سپاهان که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی تیم زنان خود انجام داده با ترکیبی جوان و باانگیزه به میدان خواهد آمد.

این تقابل به نوعی جدال تجربه و جوانی است؛ جایی که گل‌گهر سعی خواهد کرد با اتکا به هماهنگی و سابقه بازیکنانش نتیجه را به سود خود رقم بزند و سپاهان امیدوار است با سرعت و شادابی بازیکنان جوان رقیب سرسخت خود را غافلگیر کند. نتیجه این دیدار می‌تواند تأثیر روانی قابل توجهی بر هر دو تیم بگذارد و مسیر آن‌ها در ادامه فصل را تا حدی مشخص کند.

ایستا – پرسپولیس؛ رویارویی سنت و نو

دیگر بازی حساس هفته اول جدال ایستا و پرسپولیس است. پرسپولیس به‌عنوان یکی از پر هوادارترین باشگاه‌های ایران امسال حضور جدی خود را در لیگ برتر زنان آغاز کرده است. حضور این تیم از مدت‌ها پیش مورد توجه رسانه‌ها و هواداران قرار گرفته و بسیاری انتظار دارند پرسپولیس بتواند همانند تیم مردان در بخش زنان نیز به یکی از قدرت‌های اصلی تبدیل شود.

در سوی مقابل ایستا تیمی است که با پشتوانه‌ای قدرتمند و برنامه‌ریزی هدفمند پا به میدان گذاشته و بسیاری از کارشناسان آن را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی می‌دانند. این تیم در فصل نقل و انتقالات عملکرد موفقی داشته و ترکیبی متوازن از بازیکنان ملی‌پوش و جوانان آینده‌دار را گرد هم آورده است. به همین دلیل دیدار ایستا و پرسپولیس فراتر از یک بازی عادی هفته نخست است؛ این مسابقه می‌تواند نقطه شروعی برای شکل‌گیری یک رقابت جدید و پرطرفدار در فوتبال زنان ایران باشد.

از نظر فنی نیز این بازی اهمیت زیادی دارد. پرسپولیس باید در نخستین آزمون جدی خود برابر تیمی قرار گیرد که به‌خوبی برای قهرمانی آماده شده و این می‌تواند محک مهمی برای کادر فنی سرخ‌پوشان باشد. از طرفی ایستا تلاش خواهد کرد با پیروزی مقابل پرسپولیس جایگاه خود را به‌عنوان مدعی تثبیت کند و روحیه بالایی برای ادامه لیگ به دست آورد.

سایر دیدارهای هفته اول

در کنار این دو تقابل بزرگ سه مسابقه دیگر نیز برگزار خواهد شد که هر کدام می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ زنان برابر نماینده کردستان قرار می‌گیرد. خاتون همواره یکی از قدرت‌های بلامنازع این رقابت‌ها بوده و دیدن عملکرد این تیم در شروع فصل جدید برای بسیاری جذاب خواهد بود.

فراایساتیس کران فارس در خانه میزبان پالایش ایلام است. پالایش ایلام اگرچه از مدعیان اصلی به شمار نمی‌رود اما در سال‌های اخیر نشان داده تیمی سرسخت و غیرقابل پیش‌بینی است که می‌تواند برای بزرگان لیگ دردسرساز شود.

تام اصفهان نیز در دیداری خانگی به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت. ملوان که از تیم‌های قدیمی و ریشه‌دار فوتبال بانوان است همواره با تکیه بر بازیکنان باانگیزه خود توانسته نتایج قابل قبولی کسب کند و بازی با تام می‌تواند آغازگر فصلی تازه برای این تیم باشد.

نوید فصلی پرهیجان

چینش مسابقات هفته نخست لیگ برتر زنان نشان می‌دهد که از همان ابتدا باید منتظر دیدارهای سنگین و تعیین‌کننده بود. جدال گل‌گهر و سپاهان می‌تواند چهره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را روشن کند و رویارویی ایستا با پرسپولیس علاوه بر جذابیت فوتبالی بار هواداری و رسانه‌ای ویژه‌ای دارد که لیگ زنان را بیش از پیش در کانون توجه قرار خواهد داد.

با اضافه شدن تیم‌هایی چون پرسپولیس و ایستا حضور پررنگ مدعیان سنتی مانند خاتون بم، گل‌گهر و سپاهان و همچنین تیم‌های ریشه‌داری چون ملوان فصل جدید لیگ زنان نوید یکی از به‌یادماندنی‌ترین دوره‌ها را می‌دهد. هواداران فوتبال زنان باید از همین حالا خود را برای فصلی طولانی، پرهیجان و غیرقابل پیش‌بینی آماده کنند.

برنامه هفته اول این مسابقات به شرح زیر است:

*گل‌گهر سیرجان - سپاهان

*ایستا - پرسپولیس

*نماینده کردستان – خاتون بم

*فراایساتیس کران فارس - پالایشگاه ایلام

*تام اصفهان – ملوان بندرانزلی