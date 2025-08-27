آخرین وضعیت مصدومیت دو بازیکن سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر روز دوشنبه سوم شهریور به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان وحید هاشمیان به پایان رسید. در این بازی سید حسین حسینی و محمد دانشگر دو بازیکن سپاهان دچار مصدومیت شدند.

باشگاه سپاهان در این رابطه اعلام کرد: محمد دانشگر و سیدحسین حسینی، دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان، در جریان دیدارهای اخیر دچار مصدومیت جزئی شدند. این بازیکنان پس از سپری کردن مراحل درمانی و انجام تمرینات بازتوانی، به صورت تدریجی به تمرینات اضافه خواهند شد و پس از رسیدن به آمادگی کامل، در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرند.