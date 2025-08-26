چالش شماره یک در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، فصل نقل و انتقالات تابستانی فوتبال زنان ایران به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود؛ بازاری که در آن تیم‌های مدعی تلاش کردند با جذب ستاره‌ها و مهره‌های کلیدی خود را برای فصل جدید لیگ برتر آماده کنند. در این میان پرسپولیس که برای نخستین‌بار حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان را تجربه خواهد کرد از همان ابتدا سعی کرد با انتخاب‌های دقیق تیمی شایسته روانه میدان کند ولی با این حال مرور خریدهای این تیم نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه سرخ‌پوشان همچنان در خط دروازه باقی مانده است.

پرسپولیس کار خود را در تابستان با انتخاب مریم آزمون به‌عنوان سرمربی آغاز کرد انتصابی که پیام روشنی داشت؛ مدیریت باشگاه می‌خواست پروژه فوتبال زنان را جدی بگیرد و با یک چهره باتجربه و آشنا به فضای ملی استارت بزند. در ادامه سرخ‌ها سراغ جذب بازیکنان مختلف رفتند اما با نزدیک شدن به شروع مسابقات به‌خوبی مشخص است که در پست دروازه شرایط چندان امیدوارکننده نیست. به‌خصوص اینکه اغلب گلرهای شاخص فوتبال زنان ایران مقصد خود برای فصل جدید را مشخص کرده‌اند و دست پرسپولیس برای انتخاب گزینه‌های باکیفیت بسته‌تر شده است.

تا اینجای کار پرسپولیس برای تقویت خط دروازه به سراغ سمیرا محمدی و آتنا توفیقی رفته است. محمدی که فصل گذشته در ایستا بازی می‌کرد تجربه چندان درخشانی پشت سر نگذاشت. تیم ایستا با وجود برخورداری از ترکیبی پرستاره و خط حمله‌ای پرقدرت که ۴۵ گل به ثمر رساند در پایان فصل نتوانست بین سه تیم بالای جدول قرار بگیرد. بخش مهمی از این ناکامی به ضعف در درون دروازه نسبت داده شد و نگاه‌ها اغلب روی عملکرد محمدی متمرکز بود. او در ۱۵ دیداری که در درون دروازه ایستا قرار گرفت فقط یک کلین‌شیت ثبت کرد و در چندین گل خورده تیمش هم سهم مستقیم داشت. چنین کارنامه‌ای باعث شده تردیدهای جدی درباره توانایی او برای حضور در تیم بزرگی مثل پرسپولیس به وجود بیاید.

دیگر خرید پرسپولیس آتنا توفیقی است که سابقه‌ای متفاوت دارد. او گلر تیم ملی زیر ۲۰ سال است و در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها در دو دیدار برابر مالزی و گوام عملکرد درخشانی داشت و موفق به ثبت کلین‌شیت شد. با این حال دیدار حساس برابر ژاپن تصویر واقعی‌تری از او به نمایش گذاشت؛ گلری پرنوسان که در لحظاتی با واکنش‌هایش تیم را نجات داد اما در لحظات دیگری اشتباهات فردی داشت. کارشناسان معتقدند استعداد و آینده درخشانی پیش‌روی توفیقی است ولی برای دروازه‌بانی در تیمی پرتماشاگر و پرانتظار مانند پرسپولیس او هنوز به تجربه بیشتری نیاز دارد.

این شرایط وقتی حساس‌تر می‌شود که بدانیم پرسپولیس در طول تابستان مذاکراتی با دو گلر مطرح یعنی زهرا خواجوی و زهره کودایی داشت. خواجوی در نهایت راهی ایستا شد و کودایی نیز به ملوان پیوست. از دست رفتن این دو گزینه باعث شد پرسپولیس مجبور شود به ترکیبی از یک دروازه‌بان باتجربه اما پرانتقاد (محمدی) و یک گلر جوان و آینده‌دار (توفیقی) بسنده کند. به بیان دیگر در حالی که رقبای اصلی پرسپولیس برای قهرمانی از گلرهای مطمئن و ثابت‌شده بهره می‌برند سرخ‌پوشان ناچارند روی دو دروازه‌بان با شرایط خاص و پر ریسک حساب باز کنند.

سرخ‌پوشان پایتخت با تکیه بر نام بزرگ پرسپولیس و حمایت هواداران پرشمارشان بی‌تردید به‌دنبال شروعی پرقدرت در لیگ هستند اما باید پذیرفت که استرس و فشار روانی بازی در چنین تیمی روی دروازه‌بان‌ها بیشتر از هر پست دیگری خواهد بود. برای محمدی این شاید فرصتی باشد تا ناکامی‌های فصل گذشته را جبران کند و نشان دهد می‌تواند در سطح اول لیگ بدرخشد. برای توفیقی هم این می‌تواند آزمونی بزرگ باشد؛ فرصتی که اگر از آن به‌خوبی استفاده کند نه‌تنها جایگاهش در پرسپولیس تثبیت خواهد شد بلکه می‌تواند دوباره راهی تیم ملی بزرگسالان شود.

در نهایت اما پرسش اصلی باقی می‌ماند آیا پرسپولیس با چنین ترکیب دروازه‌ای می‌تواند در فصل نخست حضورش در لیگ برتر به‌عنوان مدعی قهرمانی ظاهر شود؟ یا اینکه ضعف در این پست حیاتی به پاشنه آشیل تیم تبدیل خواهد شد؟ پاسخ این سوال در هفته‌های ابتدایی لیگ مشخص خواهد شد؛ جایی که کوچک‌ترین لغزش در خط دروازه می‌تواند مسیر سرخ‌ها را به‌کل تغییر دهد.