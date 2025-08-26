به گزارش خبرنگار مهر، سوت آغاز هجدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان به‌زودی به صدا درخواهد آمد و تیم‌ها خود را برای رقابتی نفس‌گیر آماده می‌کنند. برخلاف شروع آرام برخی تیم‌ها که از چند ماه پیش پروسه تکمیل ترکیب خود را آغاز کرده بودند دو هفته اخیر بازار نقل و انتقالات با تحرک قابل توجهی همراه بود و شاهد جابجایی‌های جالبی بودیم. این تحولات نگاه‌ها را به چند تیم خاص دوخته است؛ تیم‌هایی که قصد دارند با ترکیب و آرایش جدید فصل پیش رو را با قدرت آغاز کنند. در میان این تیم‌ها می‌توان به خاتون بم، گل‌گهر، سپاهان، ملوان، ایستا و در نهایت پرسپولیس اشاره کرد که از همان ابتدا به‌عنوان مدعیان اصلی شناخته می‌شدند.

تیم تازه وارد پرسپولیس یکی از تیم‌هایی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. سال گذشته این تیم با خرید امتیاز تیم ماکو کرمانشاه وارد لیگ دسته اول شد و تحت هدایت شادی رضایی فصلی موفق را پشت سر گذاشت. سرخ‌پوشان نه‌تنها جواز حضور در لیگ برتر را کسب کردند بلکه جام قهرمانی دسته اول را نیز بالای سر بردند و با قدرت به جمع تیم‌های لیگ برتری پیوستند. با این حال تصمیمات فنی جدید موجب شد همکاری پرسپولیس با شادی رضایی ادامه پیدا نکند و باشگاه مسیر تازه‌ای را در پیش بگیرد.

قبل از جدایی رضایی باشگاه اقدام به تمدید قرارداد با فاطمه قاسمی کاپیتان تیم کرد اما خروج سرمربی برنامه جذب بازیکن جدید و تکمیل تیم را نیمه‌کاره گذاشت. سرانجام پرسپولیس با معرفی سرمربی جدید خود مریم آزمون نشان داد قصد دارد با دست پر به لیگ برتر بیاید.

فضای رسانه‌ای نیز تا حد زیادی به تحقق اهداف باشگاه کمک می‌کرد. روزی نبود که خبری درباره مذاکره پرسپولیس با ستاره‌های فوتبال زنان همچون سارا دیدار، زهرا قنبری و زهرا خواجوی منتشر نشود. اگرچه این خبرها هیجان زیادی ایجاد می‌کرد ولی در نهایت بسیاری از این انتقال‌ها تنها در حد گمانه‌زنی باقی ماند. زهرا قنبری و زهرا خواجوی به تیم ایستا پیوستند و سارا دیدار نیز ماندن در خاتون بم را ترجیح داد. اتفاقی که می‌توان آن را نخستین مانع قابل توجه پرسپولیس در مسیر تقویت تیم به‌شمار آورد.

در بازار نقل و انتقالات پرسپولیس تاکنون سمیرا محمدی، آتنا توفیق، سمانه قمری، زهرا احمدی‌زاده، زینب عباسپور، فاطمه اردستانی، ثنا صادقی، غزاله صالحی‌پور و مریم محمدی را به خدمت گرفته است. علاوه بر این سه بازیکن فصل گذشته یعنی فاطمه و مریم صفار راستگو به همراه نرجس طیبی در تیم باقی ماندند.

نگاهی به فهرست نقل و انتقالات نشان می‌دهد که پرسپولیس بیش از جذب ستاره‌های بزرگ روی بازیکنانی در سطح میانی و با تجربه متنوع حساب کرده است. در این میان البته ثنا صادقی، زهرا احمدی‌زاده و زینب عباسپور شاخص‌ترین چهره‌های جدید تیم هستند و توانایی‌های فردی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری ترکیب تیم داشته باشد. سایر بازیکنان بیشتر در رده آینده‌دار یا متوسط قرار می‌گیرند و این موضوع نشان می‌دهد پرسپولیس هنوز از داشتن نام‌های بزرگ و باتجربه محروم مانده است.

با توجه به خریدهای پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی پر واضح است که باشگاه به دنبال ساختن تیمی بلندمدت است؛ تیمی که ممکن است در فصل نخست حضور در لیگ برتر مدعی مستقیم قهرمانی نباشد اما با ترکیبی جوان و در حال رشد بتواند به مرور زمان جایگاه بالاتری کسب کند. در مقایسه با رقبایی چون خاتون بم، گل‌گهر سیرجان، ایستا البرز و ملوان انزلی، پرسپولیس تیمی کم‌ستاره‌تر محسوب می‌شود و از نظر عمق ترکیب با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

با وجود این ورود پرسپولیس به لیگ برتر و نحوه مدیریت نقل و انتقالات آن نشان‌دهنده عزم این باشگاه برای رقابت جدی در سطح بالا است. ترکیبی از تجربه، جوانی و بازیکنان آینده‌دار می‌تواند مسیر پیشرفت این تیم را هموار کند اما برای رسیدن به جایگاه مدعیان پرسپولیس نیازمند استمرار در تقویت ترکیب و تثبیت هماهنگی فنی خواهد بود. فصل هجدهم لیگ برتر زنان با حضور این تیم تازه‌وارد بدون شک یکی از رقابت‌های جذاب و پرهیجان خواهد بود و نگاه‌ها به عملکرد سرخ‌پوشان بیش از پیش معطوف خواهد شد.