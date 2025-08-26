به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان کشور جام کوثر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ امروز (سه شنبه) با حضور نمایندگان باشگاه‌ها در سازمان لیگ با حضور گلاره ناظمی مدیر مسابقات فوتبال زنان، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ یک و ثریا خالدی از مسئولان مسابقات برگزار شد.

پرسپولیس، گل گهر سیرجان، سپاهان، ایستا، نماینده کردستان، خاتون بم، فراایساتیس کران فارس، پالایشگاه ایلام، تام اصفهان و ملوان بندرانزلی ۱۰ تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال زنان هستند.

طبق اعلام ناظمی لیگ برتر فصل آینده از تاریخ ۲۱ شهریور ماه آغاز می‌شود.

برنامه هفته اول این مسابقات به شرح زیر است:

گل‌گهر سیرجان - سپاهان

ایستا - پرسپولیس

نماینده کردستان – خاتون بم

فراایساتیس کران فارس - پالایشگاه ایلام

تام اصفهان – ملوان بندرانزلی