مونا حمودی: قرعه خاتون بم در آسیا سخت است؛ هدف‌ ارائه فوتبالی زیباست

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا در حالی برگزار شد که بر اساس این قرعه تیم خاتون بم به‌عنوان تنها نماینده ایران در گروه B با سه تیم قدرتمند ووهان چین، بنگال هند و نسف‌قارشی ازبکستان همگروه شد.

سال گذشته خاتون بم با حضوری تاریخی و بی‌سابقه توانست برای اولین بار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. این تیم با کسب یک برد ارزشمند مقابل کالج اسکالرز تایلند، تساوی برابر کایا ایلویلو فیلیپین و شکست مقابل ملبورن سیتی استرالیا جواز حضور در جمع هشت تیم برتر را به دست آورد. هرچند در یک‌چهارم نهایی شاگردان جعفری مقابل هیوندای استیل کره‌جنوبی شکست خوردند ولی همین موفقیت نام ایران را در فوتبال زنان آسیا تثبیت کرد و نشان داد که تیم‌های ایرانی نیز توان رقابت با قدرت‌های قاره را دارند.

مرضیه جعفری پرافتخارترین مربی فوتبال زنان ایران باز هم روی نیمکت خاتون خواهد نشست. صدور مجوز همزمان فعالیت او در تیم ملی و خاتون بم به این معناست که تیم می‌تواند از دانش فنی و تجربه بالای سرمربی خود به بهترین شکل بهره ببرد. حضور او همراه با تجربه صعود تاریخی فصل قبل نقطه قوت بزرگی برای تیم است و می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای رسیدن به نیمه‌نهایی ایجاد کند.

با این حال چالش‌های پیش روی خاتون بم نیز قابل توجه است. ووهان چین با ترکیبی از ملی‌پوشان و بازیکنان خارجی سطح بالا مدعی اصلی قهرمانی محسوب می‌شود و قطعاً حریف سرسختی خواهد بود. بنگال هند نماینده کشوری که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی فوتبال زنان انجام داده با حمایت فدراسیون و باشگاه‌های قدرتمند به دنبال کسب جایگاهی پایدار در آسیاست. در کنار این دو نسف‌قارشی ازبکستان نیز با اتکا به بازیکنان ملی‌پوش و جوان خود می‌تواند تیم خطرناکی برای خاتون باشد.

فوتبال زنان ایران چشم به خاتون بم دوخته است؛ تیمی که سال قبل با صعود تاریخی به یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بارقه‌های امید را در دل علاقه‌مندان روشن کرد و امسال با انگیزه‌ای دوچندان و روحیه‌ای جنگنده قصد دارد بال رویاهای فوتبال زنان ایران را بیش از پیش به پرواز دربیاورد. اگر تیم بتواند از تمام ظرفیت‌ها و تجربه‌هایش بهره ببرد این بار صعود به نیمه‌نهایی و حتی فراتر از آن دور از دسترس نخواهد بود.

مونا حمودی بازیکن تیم فوتبال زنان خاتون بم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قرعه خاتون در رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا اظهار کرد: قطعاً قرعه سختی است؛ تیم چین قهرمان دوره قبل بوده و تیم ازبکستان هم تیم خوبی می‌تواند باشد اما از تیم هند اطلاع زیادی ندارم. با این حال ما هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا نماینده شایسته‌ای برای ایران عزیز باشیم و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که دوره گذشته تیم خاتون با صعود به یک چهارم نهایی دست به تاریخ سازی زد آیا برای این دوره هم می‌توان منتظر یک شگفتی جدید از نماینده کرمان در آسیا بود؟ گفت: دوره قبل شرایط واقعاً سخت و نفس‌گیر بود اما باز هم یکدل شدیم و از همه توانمان استفاده کردیم تا بتوانیم صعود کنیم. امیدوارم این دوره نیز با همین همدلی بتوانیم موفقیت بیشتری کسب کنیم و به مرحله نیمه‌نهایی برسیم.

حمودی در مورد نقش سرمربی تیم و حضور مجدد مرضیه جعفری در کنار خاتون عنوان کرد: حضور جعفری همیشه باعث دلگرمی بوده است. نوع تمرینات و سبک مربیگری او به گونه‌ای است که کمک فراوانی به تیم ما کرده و انرژی و انگیزه زیادی به بازیکنان می‌دهد.

بازیکن تیم فوتبال زنان خاتون بم درباره لغو دیدار خاتون با آوای تهران در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر زنان توضیح داد: درست است که این بازی به تعویق افتاده ولی به هر صورت چون برگزار خواهد شد مشکل خاصی رخ نمی‌دهد و تمرکز ما همچنان بر تمرینات ادامه دارد.

حمودی در پایان و در واکنش به رقابت‌های لیگ برتر و حضور تیم‌های مطرحی چون پرسپولیس گفت: هیچ چیز در فوتبال از قبل تعیین‌شده نیست و همه تیم‌ها برای ما قابل احترام هستند. تنها چیزی که ما به آن فکر می‌کنیم تمرکز بر تمرین و ارائه یک بازی زیبا و درخور شأن خاتون است تا در ادامه برای دفاع از عنوان قهرمانی بجنگیم. فکر می‌کنم امسال لیگ بسیار جذاب و خوبی خواهیم داشت. همه تیم‌ها تقریباً با قدرت به میدان آمدند.