خاتون بم در انتظار تعیین حریفان آسیایی؛ حضور در مسیر هموار یا گروه مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خاتون بم نماینده ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا بار دیگر در آستانه یک حضور مهم قارهای قرار دارد. مراسم قرعهکشی دومین دوره رسمی این رقابتها فردا پنجشنبه ۲۰ شهریور در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میشود و خاتون بم به لطف عملکرد موفق دوره گذشته در سید دوم جای گرفته است؛ اتفاقی که میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر تیم ایرانی برای صعود به مراحل بالاتر داشته باشد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تیمهای شرکتکننده را در چهار سید سهتایی تقسیم کرده و پس از قرعهکشی گروههای چهار تیمی تشکیل میشوند. در نهایت تیمهای اول و دوم هر گروه همراه با دو تیم سوم برتر به مرحله حذفی راه خواهند یافت.
سیدبندی دومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا به شرح زیر است:
*سید اول: ملبورنسیتی استرالیا، سوون کرهجنوبی و توکیو وردی بلزا ژاپن
*سید دوم: ووهان جیانگدا چین، هو چیمینسیتی ویتنام و خاتون بم
*سید سوم: لاگونا فیلیپین، بنگال شرقی هند و ناگوهیانگ کرهشمالی
*سید چهارم: نسفقارشی ازبکستان، آیاسپیای میانمار و لایونسیتی سنگاپور
بر اساس این سیدبندی خاتون بم در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار گرفته است. رویارویی با توکیو وِردی بلزا ژاپن، بنگال شرقی هند و لایونسیتی سنگاپور میتواند فرصت مناسبی برای خاتون باشد تا با کسب امتیازهای لازم گام بلندی به سوی صعود به مراحل حذفی بردارد. در نقطه مقابل مواجهه با تیمهایی مانند ملبورنسیتی استرالیا، ناگوهیانگ کرهشمالی و نسفقارشی ازبکستان میتواند گروهی سخت و چالشبرانگیز برای نماینده ایران ایجاد کند؛ چیزی که به اصطلاح گروه مرگ در مسابقات بینالمللی نامیده میشود.
تجربه دوره گذشته لیگ قهرمانان زنان آسیا به خوبی نشان میدهد که خاتون بم توان رقابت با تیمهای قدرتمند آسیایی را دارد. در اولین دوره این مسابقات که سال گذشته برگزار شد ۸ تیم مستقیماً به مرحله گروهی راه یافتند و ۴ تیم دیگر از مرحله انتخابی عبور کردند. خاتون بم توانست در جمع این ۴ تیم قرار گیرد و با عملکرد موفق خود به جمع ۸ تیم برتر راه پیدا کند؛ دستاوردی که برای فوتسال بانوان ایران یک افتخار بزرگ محسوب میشود.
در دومین دوره لیگ قهرمانان تعداد تیمهایی که مستقیم به مرحله گروهی راه یافتهاند کاهش یافته اما این مسئله مزیتی ویژه برای خاتون بم ایجاد کرده است. با توجه به قهرمانی دوباره در لیگ برتر ایران و صعود به رقابتهای آسیایی، خاتون بم مستقیماً به مرحله گروهی راه یافته و برخلاف دوره گذشته در سید چهارم قرار نگرفته است. این سیدبندی به سود تیم ایرانی شده و میتواند مسیر صعود به مراحل بالاتر را هموارتر کند.
با توجه به سیدبندی انجام شده ترکیب گروهها در روز قرعهکشی مشخص خواهد شد و تعیین رقبای خاتون در مرحله گروهی نقشی کلیدی در روند مسابقات خواهد داشت. تجربه موفق دوره قبل نشان داده است که تیم ایرانی با تمرکز، آمادگی فنی و روحیه بالای بازیکنان میتواند در برابر رقبای قدرتمند آسیایی قرار بگیرد و شانس صعود به مراحل بالاتر را داشته باشد.
از سوی دیگر لیگ قهرمانان زنان آسیا به عنوان معتبرترین تورنمنت فوتبال زنان در قاره آسیا فرصتی ارزشمند برای تیمها و بازیکنان فراهم میکند تا علاوه بر کسب تجربه سطح خود را با بهترینهای آسیا بسنجند. خاتون بم با توجه به سابقه و تجربه دوره گذشته آماده است تا بار دیگر نام ایران را در میان قدرتهای فوتبال زنان آسیا مطرح کند و نشان دهد که تیمهای ایرانی نیز میتوانند با برنامهریزی مناسب در سطح قاره رقابت کنند.
