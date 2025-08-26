مشکل محل استقرار ۳۰ شرکت دانش بنیان در زنجان برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواصی با تأکید بر ضرورت همکاری بین نهادهای علمی و پژوهشی برای جلوگیری از موازیکاری و استفاده بهینه از منابع، گفت: با آغاز فاز اجرایی این طرح، مسیر توسعه و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان استان هموارتر خواهد شد.
وی افزود: پس از مذاکرات و بررسیهای متعدد، قراردادهای همکاری با جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و کارخانه نوآوری آماج به امضا رسیده و مقدمات ایجاد مرکز رشد مشترک با دانشگاه علوم پزشکی نیز فراهم شده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان خاطرنشان کرد: طبق قانون، کمیتههای مشترکی بین پارک و این مراکز تشکیل میشود که وظیفه آنها ارزیابی شرکتهای متقاضی، پذیرش شرکتهای واجد شرایط و ارائه حمایتهای لازم خواهد بود؛ اقدامی که به ایجاد یک استاندارد واحد در حمایت از شرکتهای فناور استان منجر میشود.
خواصی با اشاره به مزایای این مراکز رشد گفت: اشتراکگذاری منابع مالی و زیرساختی، انتقال تجربیات و دانش فنی و ایجاد شبکهای از متخصصان و کارشناسان از جمله دستاوردهای مهم این طرح است و هدف نهایی آن، حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای تجاریسازی ایدهها و محصولات شأن است.
رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان در ادامه به فرآیند ارزیابی شرکتهای مستقر در پارک اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم پارکهای علم و فناوری، رصد و ارزیابی شرکتها از نظر سطح فناوری و توانایی تولید ثروت است تا منابع محدود شامل زیرساخت و بودجه به شکل بهینه تخصیص یابد.
وی افزود: در این ارزیابی از تمامی شرکتها خواسته شد مدارک و فایلهای ارائه خود را ارسال کنند و برای هر جلسه داوری، چهار داور شامل دو داور کسبوکار و دو داور فناوری انتخاب شدند تا فرآیند بررسی جامع و دقیق باشد.
خواصی اعلام کرد: از میان ۱۶۱ شرکت متقاضی، ۱۴۳ شرکت در جلسات داوری حاضر شدند که در نهایت ۵۹ شرکت موفق به کسب امتیاز لازم شدند.
خواصی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این ارزیابی صرفاً خروج شرکتها از پارک نبوده است، گفت: شناسایی وضعیت فعلی شرکتها، بررسی چالشها و ارائه راهکار برای توانمندسازی آنها از اهداف این طرح بوده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان افزود: برای شرکتهایی که موفق به کسب امتیاز لازم نشدند، کارگاههای آموزشی مشترک با اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد تا مهارتهای لازم برای ورود موفق به بازار کسبوکار را فراگیرند.
وی از دعوت شرکتهایی که امتیاز لازم را کسب کرده اما فاقد فضای استقرار بودهاند، به پارک و مراکز رشد مشترک خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ شرکت از ۵۹ شرکت برتر با مشکل کمبود فضا روبهرو بودند که این مشکل با راهاندازی مراکز رشد مشترک برطرف خواهد شد.
