قالیباف: قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ شهریور ماه) صحن مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: طبق مصوبه مجلس مقرر شد تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید.

وی ادامه داد: در ادامه این مصوبه آمده است که تأیید تحقق این شروط بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روزها خبرهایی مبنی بر حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران مطرح شده است و سوال ما این است که در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان ما با تأیید شورای عالی امنیت ملی تأمین شده است؟

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: این قانون رعایت شده است.