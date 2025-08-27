  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۶

هلاکت و دستگیری تعدادی ازعوامل گروهک‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان

هلاکت و دستگیری تعدادی ازعوامل گروهک‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از هلاکت و دستگیری تعدادی از تروریست‌ها طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هلاکت و دستگیری تعدادی از تروریست‌ها طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان خبر داد.

بامداد امروز رزمندگان قرارگاه قدس با همکاری سربازان گمنام امام‌زمان (عج) طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان با عوامل گروهک‌های تروریستی درگیر شدند،

در این درگیری‌ها تعدادی از تروریست‌ها به هلاکت رسیده و تعدادی دستگیر شدند.

تعداد تروریست‌های به هلاکت رسیده تا این لحظه ۱۳ نفر است.

کد خبر 6571854
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها