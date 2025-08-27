به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هلاکت و دستگیری تعدادی از تروریست‌ها طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان خبر داد.



بامداد امروز رزمندگان قرارگاه قدس با همکاری سربازان گمنام امام‌زمان (عج) طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان با عوامل گروهک‌های تروریستی درگیر شدند،

در این درگیری‌ها تعدادی از تروریست‌ها به هلاکت رسیده و تعدادی دستگیر شدند.

تعداد تروریست‌های به هلاکت رسیده تا این لحظه ۱۳ نفر است.