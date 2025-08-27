به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: بامداد روز جاری طی یک عملیات مشترک مقتدرانه فراجا با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و حمایت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تعداد ۸ نفر از تروریستهایی که کارکنان خدوم پاسگاه انتظامی دامن را به شهادت رسانده بودند، در ایرانشهر به هلاکت رسیدند.
در مجموع ۱۳ نفر از تروریستها در این عملیات به هلاکت رسیدند.
یک شهروند گروگان هم از چنگال تروریستها آزاد شد و همچنین سلاح و مهمات در اختیار آنان نیز کشف و ضبط شد.
گفتنی است سلاح و مهمات ربوده شده از شهدای پاسگاه دامن نیز در این عملیات کشف شد.
نظر شما