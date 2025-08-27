تصویر شهید عملیات‌ های ضدتروریستی امروز در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، در عملیات‌های پاکسازی امروز نیروهای امنیتی و در درگیری با تروریست‌ها، یک نفر از حافظان امنیت به نام جواد عبداللی (کرد) به شهادت رسید.

شهید جواد عبداللی (کرد) اهل منطقه بزمان شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان بود.