تصویر شهید عملیات‌ های ضدتروریستی امروز در سیستان و بلوچستان

زاهدان - یکی از حافظان امنیت سیستان و بلوچستان به نام شهید جواد عبداللی ( کرد) ، امروز در عملیات‌های ضدتروریستی نیروهای امنیتی به مقام والای شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در عملیات‌های پاکسازی امروز نیروهای امنیتی و در درگیری با تروریست‌ها، یک نفر از حافظان امنیت به نام جواد عبداللی (کرد) به شهادت رسید.

شهید جواد عبداللی (کرد) اهل منطقه بزمان شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان بود.

