تصویر شهید عملیات‌ های ضدتروریستی امروز در سیستان و بلوچستان

زاهدان - یکی از حافظان امنیت سیستان و بلوچستان به نام شهید جواد عبداللی ( کرد) ، امروز در عملیاتهای ضدتروریستی نیروهای امنیتی به مقام والای شهادت رسید.
