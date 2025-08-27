به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی حسین فرح‌بخش از امروز چهارشنبه ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۱ هزار و ۲۸۷ سانس حدود ۳۲۰ هزار و ۵۶۰ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل بیست و سه میلیارد و دویست و چهل و نه میلیون و نود و یک هزار و سیصد و هفتاد و سه تومان دست یابد که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۷ میلیارد کمتر است.

سینماهای سراسر کشور جمعه ۳۱ مرداد و یکشنبه ۲ شهریور همزمان با رحلت رسول اکرم، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) تعطیل بودند که به نظر می‌رسد این تعطیلی ۲ روزه در کاهش محسوس فروش فیلم‌ها تأثیر قابل توجهی داشته است.

در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. همچنین فیلم «خانه ارواح» نیز اکران آنلاین خود را آغاز کرده است.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۱۰ چهارشنبه ۵ شهریور) به شرح زیر است:

«مرد عینکی» همچنان در صدر جدول

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۲۵ هزار و ۵۱۶ بلیت توانست به فروش هشت میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و ششصد و بیست و دو تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۶۸ هزار و ۸۱۰ بلیت توانست به فروش پنج میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و یکصد و سی و هشت هزار و نهصد و پنجاه و هشت تومان برسد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۵۸ هزار و ۸۸۲ بلیت به فروش چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار و پانصد و سی و شش تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۱۸ هزار و ۳۶۴ بلیت فروخته و به فروشی حدوداً یک میلیارد و دویست و نود و دو میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۹ هزار و ۲۳۹ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و دویست و نود و یک میلیون و هفتصد و یازده هزار و پانصد و نود و سه تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۵ هزار و ۴۲۹ بلیت به فروشی معادل هفتصد و نود و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار و یک تومان دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۶ هزار ۲۷۶ بلیت به فروشی معادل سیصد و شصت و چهار میلیون و پانصد و نه هزار و دویست تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده استدر این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» از روز گذشته ۲ هزار و ۲۶ بلیت فروخته و حدود دویست و هفده میلیون و یکصد و شصت هزار تومان فروش داشته است و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱ هزار و ۷۶۰ بلیت، فروشی معادل یکصد و بیست و نه میلیون و سیصد و شانزده هزار تومان داشته است و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم‌هایی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروشند

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۱ هزار و ۴۳۱ بلیت نود و یک میلیون و ششصد و چهل و سه هزار و دویست تومان فروش داشته باشد و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، علی کریمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش ۱ هزار و ۱۶۱ بلیت، هشتاد میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار تومان فروش داشته باشد. این فیلم در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی با بازی امین حیایی، ژولیت رضاعی، مهران غفوریان و ستاره پسیانی توانست با فروش ۴۹۴ بلیت به فروش سی و پنج میلیون و نهصد و نود و دو هزار تومانی دست پیدا کند. «زیبا صدایم کن» که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۲۹۴ بلیت توانست به فروشی حدوداً هفده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و یازده تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۲۴۶ بلیت، دوازده میلیون و یکصد و سی هزار و دویست و پنجاه تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «خانه ارواح» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان نیز با فروش ۱۰۸ بلیت، ۱۰ میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار تومان فروخته است. در این فیلم پژمان جمشیدی، نازنین بیاتی، کاظم سیاحی، ستاره پسیانی، نادر فلاح، سروش صحت و رضا کیانیان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فروش ۷ بلیت برای یک فیلم!

فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه کنندگی سلیمان علی محمد نیز با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان توانست با فروش ۲۷ بلیت به فروش یک میلیون و ششصد و هفتاد و دو هزار تومانی دست یابد.

فیلم سینمایی «آنجا همان ساعت» به کارگردانی سیروس الوند از چهارشنبه ۱۸ تیر اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون پرویز پرستویی، ماهور الوند، شهرام حقیقت‌دوست، امیرحسین فتحی، شاهرخ فروتنیان، سعید پیردوست، سعید قراخانلو و … ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم ۱۶ بلیت فروخت و به فروش یک میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار تومانی رسید.

فیلم سینمایی «وحشی» به کارگردانی شراره سروش از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران خود را آغاز کرده است. الهام کردا، رویا نونهالی، حسین محمدحسینی، پیام احمدی نیا، بهرام ابراهیمی، محمود نظرعلیان، دنیا نصر، روناک پوریادگار، وحید مهرین فر، رکسانا محمدرضا، امیر جنانی، نفس بازغی، امیر کریمی، دانیال ابراهیمی، قباد شاپوری، امیر حیدری، عباس خدیری در فیلم سینمایی «وحشی» بازی کرده‌اند. این فیلم با فروش ۷ بلیت توانست چهارصد و شصت و دو هزار تومان فروش داشته باشد.