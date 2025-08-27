  1. استانها
  2. قزوین
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

۳۸۰ هزار نفر مخاطب سینماهای استان قزوین بوده‌اند

۳۸۰ هزار نفر مخاطب سینماهای استان قزوین بوده‌اند

قزوین – معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین گفت: استان قزوین دارای دو سینما شامل با چهار سالن و ظرفیت ۵۰۸ صندلی است که طی سال گذشته پذیرای ۳۸۰ هزار تماشاگر بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ملاحسنی در نشست خبری اداره‌کل ارشاد به مناسبت هفته دولت که صبح چهارشنبه در سالن مولانا برگزار شد، اظهار کرد: استان قزوین دارای دو سینما شامل با چهار سالن و ظرفیت ۵۰۸ صندلی است که طی سال گذشته پذیرای ۳۸۰ هزار تماشاگر بوده‌اند.

وی گفت: درآمد حاصل از فروش بلیت سینماهای استان بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: پروژه احداث پردیس سینمایی قزوین با عنوان «پرده طلایی» تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ظرفیت آن در سالن نیایش ۵۱۲ صندلی خواهد بود. امیدواریم این مجموعه تا پایان سال جاری تکمیل و راه‌اندازی شود.

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین ادامه داد: راه‌اندازی دو سالن سینمایی در منطقه ملاصدرا (پاگرد قزوین) و شهرستان تاکستان (تاکلند) نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای در حوزه سینما گفت: بهره‌برداری از سینمای سیار برای روستاها، پایگاه‌های بسیج و پادگان‌ها، واگذاری مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرداری به حوزه سینما، برگزاری ۸۰ اجرای هنرهای نمایشی، ۱۰۰ مجلس تعزیه و جشنواره فجر از جمله برنامه‌های اجراشده در این حوزه بوده‌اند.

ملاحسنی از برگزاری ۶۸ نمایشگاه هنرهای تجسمی خبر داد و افزود: قزوین نخستین استان کشور بود که شورای سینمای استان را برگزار کرد. همچنین انجمن سینمای جوان قزوین تاکنون هشت فیلم تولید کرده و جشنواره منطقه‌ای «راژیا» را نیز برگزار کرده است که از اقدامات مهم فرهنگی استان محسوب می‌شود.

وی گفت: آئین «هفت بحر هنر»، بزرگداشت روز ملی سینما، جشنواره تئاتر استانی، هشتمین دوسالانه موسیقی، هفته فیلم و عکس و جشنواره فجر از جمله برنامه‌های معاونت هنری و سینمایی تا پایان سال جاری خواهد بود.

ملاحسنی ادامه داد: انتخابات انجمن نمایش، واگذاری تماشاخانه علامه رفیعی، برگزاری چهاردهمین همایش تئاتر جوان، کارگاه ۱۵ روزه خیمه‌شب‌بازی و کارگاه بازیگری نیز از دیگر اقدامات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نمایش به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: در حوزه موسیقی، ۴۲ مجوز برای ۵۸ اجرا صادر شده که شامل ۱۷ اجرای پاپ، ۸ اجرای موسیقی ایرانی، ۴ اجرای موسیقی مقامی و ۲۹ اجرای آموزشگاهی بوده است. همچنین برنامه سنتورنوازان در پاییز امسال برگزار خواهد شد.

در پایان، ملاحسنی با تأکید بر اینکه ۹۴۲ نفر عضو صندوق هنر هستند و از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند، گفت: کسب رتبه دوم کشوری در نهمین دوره جایزه ملی فیروزه به همت هنرمندان پویش تولید محتوای «دوستداران ایران» در جنگ ۱۲ روزه، از افتخارات فرهنگی استان قزوین است.

کد خبر 6572482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها