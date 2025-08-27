به گزارش خبرنگار مهر، امیر ملاحسنی در نشست خبری اداره‌کل ارشاد به مناسبت هفته دولت که صبح چهارشنبه در سالن مولانا برگزار شد، اظهار کرد: استان قزوین دارای دو سینما شامل با چهار سالن و ظرفیت ۵۰۸ صندلی است که طی سال گذشته پذیرای ۳۸۰ هزار تماشاگر بوده‌اند.

وی گفت: درآمد حاصل از فروش بلیت سینماهای استان بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: پروژه احداث پردیس سینمایی قزوین با عنوان «پرده طلایی» تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ظرفیت آن در سالن نیایش ۵۱۲ صندلی خواهد بود. امیدواریم این مجموعه تا پایان سال جاری تکمیل و راه‌اندازی شود.

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین ادامه داد: راه‌اندازی دو سالن سینمایی در منطقه ملاصدرا (پاگرد قزوین) و شهرستان تاکستان (تاکلند) نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای در حوزه سینما گفت: بهره‌برداری از سینمای سیار برای روستاها، پایگاه‌های بسیج و پادگان‌ها، واگذاری مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرداری به حوزه سینما، برگزاری ۸۰ اجرای هنرهای نمایشی، ۱۰۰ مجلس تعزیه و جشنواره فجر از جمله برنامه‌های اجراشده در این حوزه بوده‌اند.

ملاحسنی از برگزاری ۶۸ نمایشگاه هنرهای تجسمی خبر داد و افزود: قزوین نخستین استان کشور بود که شورای سینمای استان را برگزار کرد. همچنین انجمن سینمای جوان قزوین تاکنون هشت فیلم تولید کرده و جشنواره منطقه‌ای «راژیا» را نیز برگزار کرده است که از اقدامات مهم فرهنگی استان محسوب می‌شود.

وی گفت: آئین «هفت بحر هنر»، بزرگداشت روز ملی سینما، جشنواره تئاتر استانی، هشتمین دوسالانه موسیقی، هفته فیلم و عکس و جشنواره فجر از جمله برنامه‌های معاونت هنری و سینمایی تا پایان سال جاری خواهد بود.

ملاحسنی ادامه داد: انتخابات انجمن نمایش، واگذاری تماشاخانه علامه رفیعی، برگزاری چهاردهمین همایش تئاتر جوان، کارگاه ۱۵ روزه خیمه‌شب‌بازی و کارگاه بازیگری نیز از دیگر اقدامات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نمایش به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: در حوزه موسیقی، ۴۲ مجوز برای ۵۸ اجرا صادر شده که شامل ۱۷ اجرای پاپ، ۸ اجرای موسیقی ایرانی، ۴ اجرای موسیقی مقامی و ۲۹ اجرای آموزشگاهی بوده است. همچنین برنامه سنتورنوازان در پاییز امسال برگزار خواهد شد.

در پایان، ملاحسنی با تأکید بر اینکه ۹۴۲ نفر عضو صندوق هنر هستند و از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند، گفت: کسب رتبه دوم کشوری در نهمین دوره جایزه ملی فیروزه به همت هنرمندان پویش تولید محتوای «دوستداران ایران» در جنگ ۱۲ روزه، از افتخارات فرهنگی استان قزوین است.