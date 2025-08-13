از جدال «مرد عینکی» و «پیرپسر» در صدر جدول تا فروش زیر ۱۰۰ هزار تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد هیچ فیلمی به چرخه اکران اضافه نشده است و باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۹ هزار و ۷۰۰ سانس حدود ۷۳۶ هزار و ۶۳۰ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل شصت و یک میلیارد و پانصد میلیون و دویست و سی و نه هزار و هشتصد و پنج تومان دست یابد که نسبت به هفته گذشته حدود ۷ میلیارد کمتر است.

در این هفته اخباری مبنی بر قاچاق فیلم سینمایی «مرد عینکی» از روی پرده سینما منتشر شد اما با این وجود این فیلم توانست مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۱:۰۰ چهارشنبه ۲۲ مرداد) به شرح زیر است:

«مرد عینکی» همچنان در صدر جدول

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۲۷۸ هزار و ۲۴۴ بلیت توانست به فروش ۲۲ میلیارد و یکصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و پانزده هزار و ششصد و هفتاد و شش تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۱۷۶ هزار و ۵۷۶ بلیت توانست به فروش شانزده میلیارد و شصت و پنج میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و هفت تومان برسد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۱۶۵ هزار و ۴۱۱ بلیت به فروش چهارده میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و شش هزار و نهصد و بیست و دو تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۴۱ هزار و ۴۲۲ بلیت توانست به فروش سه میلیارد و دویست و هفتاد و شش میلیون و سیصد و یک هزار و دویست و بیست و چهار تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۳۴ هزار و ۱۸۱ بلیت فروخته و به فروشی حدودا دو میلیارد و هشتصد و بیست و شش میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و چهارصد و یک تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۹ هزار و ۱۸۱ بلیت به فروشی معادل یک میلیارد و یکصد و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و چهل و شش هزار و هشتصد و نود و یک تومان دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۹ هزار ۹۵۵ بلیت به فروشی معادل ششصد و بیست میلیون و شصت و سه هزار و هشتصد و یک تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، علی کریمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش ۳ هزار و ۱۸۷ بلیت، دویست و سی و نه میلیون و شصت و دو هزار و هشتصد تومان فروش داشته باشد. این فیلم در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۲ هزار و ۸۶۴ بلیت، فروشی معادل دویست و سیزده میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و بیست تومان داشته است و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «خانه ارواح» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان نیز با فروش ۱ هزار و ۷۷۶ بلیت، یکصد و سی و سه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار تومان فروخته است. در این فیلم پژمان جمشیدی، نازنین بیاتی، کاظم سیاحی، ستاره پسیانی، نادر فلاح، سروش صحت و رضا کیانیان به ایفای نقش پرداخته‌اند و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۱ هزار و ۵۶۹ بلیت یکصد و یازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و پانصد تومان فروش داشته باشد و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی با بازی امین حیایی، ژولیت رضاعی، مهران غفوریان و ستاره پسیانی توانست با فروش ۱ هزار و ۵۷ بلیت به فروش هشتاد و هشت میلیون و پانصد و سی و نه هزار تومانی دست پیدا کند. «زیبا صدایم کن» که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۶۶۵ بلیت توانست به فروشی حدودا پنجاه و دو میلیون و چهل و هفت هزار تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «هر چی تو بگی!؟» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی آتش زمزم برای کودکان و نوجوانان اکران شده است. رضا بابک، نعیمه نظام‌دوست، بهراد خرازی، سیاوش چراغی‌پور، سپیده مظاهری، شیما جوهری فرد، (باحضور) جمشید صدری و مهدی باقربیگی ترکیب بازیگران اصلی فیلم را تشکیل داده‌اند و بازیگران کودک فیلم محمدسام سنایی، مانلی پورکبیریان، ادن شمیان، رادمهر دانایی فر و پندار آتش زمزم هستند. «هر چی تو بگی!؟» با فروش ۱۹۸ بلیت توانست به فروش ۱۰ میلیون و هشتصد و نود هزار تومان برسد.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۱۶۵ بلیت، ۱۰ میلیون و یکصد و بیست هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «آنجا همان ساعت» به کارگردانی سیروس الوند از چهارشنبه ۱۸ تیر اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون پرویز پرستویی، ماهور الوند، شهرام حقیقت‌دوست، امیرحسین فتحی، شاهرخ فروتنیان، سعید پیردوست، سعید قراخانلو و … ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم ۱۱۶ بلیت فروخت و به فروش هشت میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار تومانی رسید.

فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه کنندگی سلیمان علی محمد نیز با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان توانست با فروش ۴۰ بلیت به فروش دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومانی دست یابد.

فروش ۳۳ هزار تومانی یک فیلم!

فیلم سینمایی «ترک عمیق» به نویسندگی و کارگردانی آرمان زرین‌کوب و تهیه کنندگی محسن چگینی که از چهارشنبه ۲۵ تیر اکران خود را آغاز کرده است با فروش ۵ بلیت به فروش پانصد و پنجاه هزار تومانی رسید. «ترک عمیق» که در ژانر سایکودرام ساخته شده است، با بازی رضا بابک، گلچهره سجادیه و بابک انصاری در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشت.

فیلم سینمایی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی علی شیرمحمدی است و بازیگرانی چون ارسطو خوش رزم، مسعود شریف، داود فتحعلی‌بیگی، پوریا منجزی، مهرداد نیکنام، محسن آوری، کاوه دارابی، فریبا آذرشب در آن ایفای نقش می‌کنند. این فیلم با فروش ۶ بلیت، سیصد و سی هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «بی سروصدا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجیدرضا مصطفوی از چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. «بی سروصدا» به قلم مشترک مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی و با بازی پیمان معادی، مهران غفوریان، هانیه توسلی، فرشته حسینی، مهدی حسینی‌نیا، مسعود کرامتی، محمد شاکری، محمد زارع، عباس ایمانی، محمود موسوی، شیرین ضابطیان، امیر جنانی، صفر محمدی و زنده‌یاد حاتم مشمولی ساخته شده است. این فیلم توانست با فروش ۱ بلیت به فروشی معادل سی و سه هزار تومان دست یابد.