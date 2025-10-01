آغاز اکران فیلم شهاب حسینی؛ «قسطنطنیه» پرفروش‌ هفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۹ مهر ۲ فیلم سینمایی «حرکت آخر» ساخته شهاب حسینی و «لیپار» ساخته حسین ریگی اکران خود را در سینماها آغاز کردند.

باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۹ هزار و ۹۶۷ سانس حدود ۵۱۲ هزار و ۳۹۱ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل ۴۱ میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار و سیصد و نود و نه تومان دست یابد.

در این هفته فیلم سینمایی «قسطنطنیه» توانست به جای «مرد عینکی» در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۹ مهر) به شرح زیر است:

«قسطنطنیه» صدرنشین این هفته شد

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۶۹ هزار و ۲۰۶ بلیت به فروش ۱۳ میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و هفتصد و دوازده تومان دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۷۲ هزار و ۷۴۶ بلیت توانست به فروش ۵ میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و سیصد و پنجاه و سه تومانی دست یابد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۶۲ هزار و ۴۹۳ بلیت فروخت و توانست به فروش چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه تومانی دست یابد. این انیمیشن سینمایی در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این روزها است.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۳۳ هزار و ۵۰۰ بلیت توانست به فروش سه میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و پانصد تومان برسد و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۳۹ هزار و ۴۱۰ بلیت فروخته و حدود سه میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنجاه و چهار تومان فروش داشته است و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۳۳ هزار و ۸۱۲ بلیت به فروش سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و نهصد و نه هزار و پانصد و هشتاد و چهار تومان دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۲۹ هزار و ۴۷۴ بلیت به فروش دو میلیارد و ششصد و سی و سه میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و هفتاد تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۲۷ هزار و ۷۷۶ بلیت به فروش دو میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار و نهصد تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲۶ هزار و ۴۶۶ بلیت فروخت و به فروش دو میلیارد و دویست و پانزده میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و دو تومان دست یافت. این فیلم در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۱ هزار و ۷۶۷ بلیت به فروشی معادل پانصد و سی و دو میلیون و دویست و یازده هزار و پانصد و چهل تومان دست یابد و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۲ هزار و ۳۵۴ بلیت فروخته و با فروش دویست میلیون و ششصد و هفت هزار تومان در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱ هزار و ۱۰۵ بلیت توانست به فروش هفتاد و نه میلیون و پانصد و سی هزار تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و رضا کیانیان و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد ۵۵۴ بلیت فروخت و به فروش چهل و پنج میلیون و نهصد و چهل و شش هزار و دویست و سی تومانی دست یافت. این فیلم در رتبه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۴۷۵ بلیت، فروش چهل و یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار تومانی داشته است و در رتبه چهاردهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۶۸۳ بلیت به فروشی معادل سی و دو میلیون و هفتصد و سی و شش هزار تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه پانزدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

اکران یک فیلم نوجوان

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۲۱۰ بلیت یازده میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار تومان فروش داشته باشد و در رتبه شانزدهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی و تهیه کنندگی سعید خانی ساخته شده و از ۹ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون مهران احمدی، بهناز جعفری، هومن برق نورد، امین میری، آرزو تاج نیا، یگانه سروری مقدم، فرشته انصاری و نصیر برهان زهی ایفای نقش کرده اند. «لیپار» با فروش ۹۷ بلیت به فروش شش میلیون و چهارصد و دو هزار تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۱۳۶ بلیت، چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار تومان فروش داشته است.

شهاب حسینی با «حرکت آخر» آمد

فیلم سینمایی «حرکت آخر» به کارگردانی شهاب حسینی از ۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با ترکیبی از بازیگران ایرانی و خارجی در آمریکا مقابل دوربین رفته است. جیا مورا، جیمز واگنر، آرمین امیری و محمد مطلق بازیگران اصلی این فیلم هستند که براساس نمایشنامه «آخرین پرده» اثر گیلبرت سسبرون نوشته و ساخته شده است. «ساکن طبقه وسط»، «مقیمان ناکجا» و «نویسنده مرده است» سه فیلم قبلیِ شهاب حسینی به‌عنوان کارگردان است. «حرکت آخر» با فروش ۶ بلیت به فروش ششصد و شصت هزار تومان رسید.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۳ بلیت توانست به فروش یکصد و نود و هشت هزار تومان دست پیدا کند.

همچنین فیلم «ماه پیشونی و مادربزرگ» به کارگردانی ناصر عباسی و با حضور پروین ملکی و علیرضا حنیفی که از ۲ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده بود، در هفته گذشته ۳ بلیت فروخت و به فروش نود و نه هزار تومانی دست یافت.