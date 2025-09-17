به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفاری از امروز ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است.

باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۲۰ هزار و ۶۸۶ سانس حدود ۷۴۵ هزار و ۹۹۴ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل پنجاه میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هشت تومان دست یابد.

در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. همچنین فروش فیلم‌های «صددام» و «زیبا صدایم کن» از امروز به پایان می‌رسد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۹:۱۵ صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور) به شرح زیر است:

«مرد عینکی» همچنان در صدر جدول

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۲۳۹ هزار و ۲۲۹ بلیت توانست به فروش ۱۵ میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و سی و دو تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۱۶۰ هزار و ۸۰۶ بلیت فروخته و حدود ۱۰ میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و دوازده هزار و نهصد و شصت و هشت تومان فروش داشته است و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۹۰ هزار و ۳۵۸ بلیت توانست به فروش هفت میلیارد و یکصد و نود و چهار میلیون و چهل و هفت هزار و نهصد و پنجاه تومان برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۸۸ هزار و ۷۰ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در روز اول با فروش ۵۳ هزار و ۱۱۴ بلیت به فروش سه میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و پنجاه تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فروش یک میلیاردی «صددام» در هفته آخر اکران

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۳۶ هزار و ۷۴۸ بلیت به فروشی معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و چهل هزار و یکصد و هشتاد و سه تومان دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۲۰ هزار و ۹۶۳ بلیت فروخته و به فروشی حدودا یک میلیارد و چهارصد و چهل و پنج میلیون و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و یک تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۱۸ هزار و ۷۴۴ بلیت فروخته و با فروش یک میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و چهارصد و دو تومان در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۳ هزار و ۵۷۶ بلیت توانست به فروش هشتصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و یک هزار و چهارصد و نود و نه تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۷ هزار ۹۷۰ بلیت به فروشی معادل چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و رضا کیانیان و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد ۴ هزار و ۱۵۶ بلیت فروخت و به فروش دویست و شصت و هفت میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار تومانی دست یافت. این فیلم در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۲ هزار و ۵۳ بلیت، فروش یکصد و سی و پنج میلیون و پنجاه و دو هزار تومانی داشته است و در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۲ هزار و ۵۲ بلیت یکصد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و سه هزار تومان فروش داشته باشد و در رتبه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی با بازی امین حیایی، ژولیت رضاعی، مهران غفوریان و ستاره پسیانی توانست با فروش ۱ هزار و ۲۷۳ بلیت به فروش یکصد و چهار میلیون و سی و دو هزار و پانصد تومانی دست پیدا کند. «زیبا صدایم کن» که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد در رتبه چهاردهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

«گوزن‌های اتوبان» به سینما آمدند

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲۶۷ بلیت فروخت و به فروش سی و یک میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار تومان دست یافت.

فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، علی کریمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش ۳۶۶ بلیت، بیست و هفت میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان فروش داشته باشد. این فیلم در رتبه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۱۵۸ بلیت، ۶ میلیون و نهصد و نود و شش هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه کنندگی سلیمان علی محمد نیز با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان توانست با فروش ۵۱ بلیت به فروش سه میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار تومان دست یابد.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۶ بلیت توانست به فروشی حدودا سیصد و شصت و سه هزار تومان دست پیدا کند.