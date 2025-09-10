«ناجورها» در کمین صدر گیشه هفتگی؛ چه خبر از سینماها؟

به گزارش خبرنگار مهر، باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۲۰ هزار و ۶۶۱ سانس حدود ۵۴۹ هزار و ۵۴۵ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل چهل و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده تومان دست یابد که نسبت به هفته گذشته حدود ۷ میلیارد کاهش داشته است.

در این هفته فیلم جدیدی اکران نشد و فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته‌های گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۲ بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور) به شرح زیر است:

«مرد عینکی» همچنان در صدر جدول

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۷۰ هزار و ۲۰۵ بلیت توانست به فروش ۱۳ میلیارد و چهارصد و چهل و هفت میلیون و دویست و دوازده هزار و یکصد و پنجاه و هشت تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۱۱۰ هزار و ۳۴۲ بلیت فروخته و حدود ۸ میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار و دویست و چهل تومان فروش داشته است و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۸۰ هزار و ۳۱۶ بلیت توانست به فروش ۷ میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون و هشتصد و شصت هزار و ششصد و بیست و پنج تومان برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۶۶ هزار و ۹۹۹ بلیت به فروش ۵ میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون و سیصد و سه هزار و هفتاد و هفت تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در روز اول با فروش ۳۸ هزار و ۹۹۷ بلیت به فروش سه میلیارد و یکصد و هشتاد و سه میلیون و دویست و نود و دو هزار و سیصد تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۲۶ هزار و ۴۷۸ بلیت به فروشی معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و چهارصد و چهل و یک تومان دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «آدم فروش» با کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از امروز ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۱۳ هزار و ۹۳۲ بلیت فروخته و با فروش یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون و یکصد و نوزده هزار و پانصد تومانی در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۱۲ هزار و ۹۲۲ بلیت فروخته و به فروشی حدودا یک میلیارد و بیست و نه میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۲ هزار و ۸۳۳ بلیت توانست به فروش نهصد و هفتاد و نه میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و سیصد تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۷ هزار ۲۱۵ بلیت به فروشی معادل چهارصد و چهل و دو میلیون و هشتصد و نود و دو هزار و پانصد تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۳ هزار و ۷۰۶ بلیت دویست و بیست میلیون و هشتصد و سی هزار و پانصد تومان فروش داشته باشد و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده، شهریار فرد و رضا کیانیان ۲ هزار و ۴۸۹ بلیت فروخت و به فروش یکصد و نود و هفت میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد تومانی دست یافت.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱ هزار و ۵۱۳ بلیت، فروشی یکصد و نوزده میلیون و نهصد و نود و سه هزار و پانصد تومانی داشته است.

فیلم‌هایی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروشند

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی با بازی امین حیایی، ژولیت رضاعی، مهران غفوریان و ستاره پسیانی توانست با فروش ۷۴۷ بلیت به فروش شصت و نه میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار تومانی دست پیدا کند. «زیبا صدایم کن» که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد.

فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، علی کریمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش ۵۸۹ بلیت، چهل و شش میلیون و سیزده هزار تومان‌ فروش داشته باشد.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۱۲۳ بلیت، شش میلیون و سیصد و سه هزار و هفتصد و هفتاد تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۱۳ بلیت توانست به فروشی حدوداً هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه کنندگی سلیمان علی محمد نیز با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان توانست با فروش ۸ بلیت به فروش پانصد و شش هزار تومان دست یابد.