به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد هیچ فیلمی به چرخه اکران اضافه نشده است و باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۵ هزار و ۲۲۰ سانس حدود ۵۱۰ هزار و ۹۸۵ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل چهل میلیارد و چهارصد و بیست و شش میلیون و پنجاه و هفت هزار و دویست و نود و یک تومان دست یابد که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۱ میلیارد کمتر است.

سینماهای سراسر کشور به دلیل فرا رسیدن اربعین حسینی از غروب روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پایان روز پنجشنبه ۲۳ مرداد تعطیل بودند که به نظر می‌رسد این تعطیلی یک روزه در کاهش فروش فیلم‌ها تاثیر قابل توجهی داشته است.

در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۱:۰۰ چهارشنبه ۲۹ مرداد) به شرح زیر است:

«مرد عینکی» همچنان در صدر جدول

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۹۶ هزار و ۸۵۳ بلیت توانست به فروش چهارده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون و شصت و پنج هزار و دویست و هشتاد و یک تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۱۲۳ هزار و ۳۶۱ بلیت توانست به فروش ۱۰ میلیارد و هشتصد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هشت هزار و یک صد و پنجاه و هفت تومان برسد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۱۰۰ هزار و ۸۸۷ بلیت به فروش هشت میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و ده هزار و ششصد و هشتاد تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲۷ هزار و ۹۷۳ بلیت توانست به فروش ۲ میلیارد و یک صد و بیست و پنج میلیون و نهصد و شصت و هفت هزار و هفتاد تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۲۷ هزار و ۲۵۶ بلیت فروخته و به فروشی حدودا ۲ میلیارد و یک صد و بیست و پنج میلیون و نهصد و شصت و هفت هزار و هفتاد تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۶ هزار و ۵۲۷ بلیت به فروشی معادل نهصد و چهل و یک میلیون و سی و شش هزار و هفتصد و یازده تومان دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۸ هزار ۷۵۱ بلیت به فروشی معادل پانصد و یازده میلیون و یک صد و نود و پنج هزار و چهارصد و شصت تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، علی کریمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش ۲ هزار و ۳۹۲ بلیت، یک صد و هفتاد و چهار میلیون و پانصد و بیست و شش هزار تومان فروش داشته باشد. این فیلم در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۲ هزار و ۱۷۷ بلیت، فروشی معادل یک صد و شصت میلیون و چهارصد و سه هزار تومان داشته است و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۲ هزار و ۲۸ بلیت یک صد و سی و نه میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و پانصد تومان فروش داشته باشد و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم هایی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروشند

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی با بازی امین حیایی، ژولیت رضاعی، مهران غفوریان و ستاره پسیانی توانست با فروش ۱ هزار بلیت به فروش هفتاد و نه میلیون و یک صد و بیست و سه هزار تومانی دست پیدا کند. «زیبا صدایم کن» که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «خانه ارواح» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان نیز با فروش ۱ هزار و ۴۲ بلیت، هفتاد و دو میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار تومان فروخته است. در این فیلم پژمان جمشیدی، نازنین بیاتی، کاظم سیاحی، ستاره پسیانی، نادر فلاح، سروش صحت و رضا کیانیان به ایفای نقش پرداخته‌اند و در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۳۴۳ بلیت توانست به فروشی حدودا بیست و چهار میلیون و پانصد و هشت هزار تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۱۳۴ بلیت، هشت میلیون و پانصد و نود و یک هزار و هفتصد و پنجاه تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «هر چی تو بگی!؟» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی آتش زمزم برای کودکان و نوجوانان اکران شده است. رضا بابک، نعیمه نظام‌دوست، بهراد خرازی، سیاوش چراغی‌پور، سپیده مظاهری، شیما جوهری فرد، (باحضور) جمشید صدری و مهدی باقربیگی ترکیب بازیگران اصلی فیلم را تشکیل داده‌اند و بازیگران کودک فیلم محمدسام سنایی، مانلی پورکبیریان، ادن شمیان، رادمهر دانایی فر و پندار آتش زمزم هستند. «هر چی تو بگی!؟» با فروش ۹۱ بلیت توانست به فروش پنج میلیون و پنج هزار تومان برسد.

فیلم سینمایی «آنجا همان ساعت» به کارگردانی سیروس الوند از چهارشنبه ۱۸ تیر اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون پرویز پرستویی، ماهور الوند، شهرام حقیقت‌دوست، امیرحسین فتحی، شاهرخ فروتنیان، سعید پیردوست، سعید قراخانلو و … ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم ۶۳ بلیت فروخت و به فروش چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار تومانی رسید.

فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه کنندگی سلیمان علی محمد نیز با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان توانست با فروش ۲۸ بلیت به فروش یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار تومانی دست یابد.

فیلم سینمایی «وحشی» به کارگردانی شراره سروش از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران خود را آغاز کرده است. الهام کردا، رویا نونهالی، حسین محمد حسینی، پیام احمدی نیا، بهرام ابراهیمی، محمود نظرعلیان، دنیا نصر، روناک پوریادگار، وحید مهرین فر، رکسانا محمدرضا، امیر جنانی، نفس بازغی، امیر کریمی، دانیال ابراهیمی، قباد شاپوری، امیر حیدری، عباس خدیری در فیلم سینمایی «وحشی» بازی کرده اند. این فیلم با فروش ۲۳ بلیت توانست یک میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار تومان فروش داشته باشد.