به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به شرح زیر موافقت کردند:

قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد نماید تا از طریق آن بتوانند:

الف- دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و اعتراضات خود را در مراجع صالح قضائی و دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری کنند.

ب- تقاضای عفو و تخفیف مجازات محکومان قطعی موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به صورت الکترونیکی ثبت و جهت رسیدگی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال نماید.

تبصره- نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینه‌ها و مدارک لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت داده‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف حداکثر سه ماه توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.