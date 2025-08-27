به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:

طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵