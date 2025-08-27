  1. سیاست
  2. مجلس
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۶

«طرح افزایش تاب‌آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی» اعلام وصول شد

«طرح افزایش تاب‌آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی» اعلام وصول شد

طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی، در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:

طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵

کد خبر 6571888
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها