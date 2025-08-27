به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: ناترازی‌های حوزه انرژی و افزایش افسار گسیخته کالاهای اساسی مردم را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

وی بیان کرد: مردم از نمایندگان خود انتظار دارند مشکلات را پیگیری کنند، بر این اساس، لازم است دستگاه‌های مربوطه پاسخگوی عملکرد خود باشند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم از ناترازی‌های آب و برق گلایه‌مند هستند و بر این اساس، از هیئت رئیسه مجلس درخواست می‌کنم طرح استیضاح وزیر نیرو را هرچه سریع‌تر اعلام وصول کند.