به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: امروز صدای ما به وطن، صدای تاریخ کهن‌ترین سرزمین دنیا، صدای انسجام، برادری و مقاومت است و هر صدایی غیر از آن صدای دشمن است.

وی بیان کرد: صدای کاسبان تحریم و تسلیم، صدای کاسبان تزویر در دیانت و جفنگ در سیاست و عبور از ولایت و صدای کاسبان قمار بر سر وطن، صدای ملت ایران نیست؛ ملتی که در ۱۲ روز مقاومت تمام زخم‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشسته بر پیکرش را پنهان کرد. کسانی که نمی‌توانند زخم‌های مردم را التیام دهند، حداقل با جفنگیات سیاسی و رفتارهای ناصواب روی اعصاب این ملت بزرگ رژه گستاخی نروند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خطاب بنده به افراطی‌های طیف‌های مختلف سیاسی است که دست از این جفنگیات سیاسی و ژست‌های توخالی بردارید. هرچند برخی از شما به دنبال احیا و اتمام پروژه شکست خورده براندازی دشمن هستید، اما به خاطر خدا دست از سر این مردم بردارید. شما که در روزهای جنگ گم می‌شوید و در روزهای آفتابی امنیت پیدایتان می‌شود تا زیر دو خم امنیت مردم را بگیرید، الان هم به مسافرت بروید و به فرزندان مقیم‌تان در انگلستان، کانادا و آمریکا سر بزنید تا چند صباحی مردم ایران از دست شما در امنیت خاطر باشند.

فلاحی تاکید کرد: امروز کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. ما در وسط جنگ هستیم و نباید اجازه دهیم کسانی که نسبتی با این مردم ندارند برای آنها تصمیم بگیرند،

وی ادامه داد: در مجلس و دولت باید کمک کنیم تا بنیه دفاعی تقویت شود و حقوق نیروهای مسلح را که امنیت کشور را تأمین می‌کنند، افزایش دهیم.