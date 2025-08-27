به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظرپناهی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با اشاره به ضرورت نهادینهسازی ارزشهای زیست محیطی در سنین پایین تصریح کرد: آموزش کودکان نه تنها در ایجاد عادات صحیح و پایدار نقشآفرین است، بلکه به آنان میآموزد چگونه با صرفهجویی و جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی، مسئولانه در قبال محیطزیست و آیندگان رفتار کنند. بر همین اساس و برحسب میزان بازخورد دریافتی، برنامههای آموزشی خود را در مرکز آموزش سازمان از مقطع اول تا ششم ابتدایی برنامه ریزی کردهایم و تلاش داریم آموزش مفاهیمی همچون نظافت شهر، تفکیک پسماند از مبدأ و کاهش تولید زباله را در قالب برنامههای شاد و مفرح به دانشآموزان منتقل کنیم.
وی در ادامه از آغاز اجرای کمپین دانشآموزی «نوماند» از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: این برنامه نیز امسال با همکاری معاونت خدمات شهری مناطق ۲۲ گانه و مدارس پایتخت، در قالبی جامعتر و کاملتر برگزار خواهد شد. در این چارچوب، دانشآموزان با حضور در کارگاهها و برنامههای نمایشی، اصول مدیریت پسماند را در زندگی روزمره و سفر فرا میگیرند و بهطور مستقیم در ارتقای بهداشت و پاکیزگی محیط شهری مشارکت میکنند.
پناهی استقبال گسترده مدارس در سال گذشته را نشانه اثربخشی این طرح دانست و افزود: بازخورد دانشآموزان و معلمان بسیار مثبت بوده است، به گونهای که بسیاری از مدارس پس از پایان دورههای آموزشی، خواستار تداوم و برگزاری مجدد آنها شدهاند. استقبال به حدی چشمگیر بوده که در برخی موارد مدارس در نوبت قرار گرفتهاند؛ از این رو مرکز آموزش سازمان با یک جدول زمانبندی هفتگی منظم به ارائه دورهها و برگزاری کارگاهها میپردازد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند با اشاره به برنامههای توسعهای این سازمان در حوزه آموزش تأکید کرد: ارتقای مرکز آموزش موجود و تجهیز آن به امکانات به روز در دستور کار قرار دارد و علاوه بر آن، احداث یک مرکز آموزشی جدید در شرق تهران نیز در حال پیگیری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اقدامات نوین در حوزه فرهنگسازی شهروندی گفت: بر اساس توافقات صورتگرفته، بخشی از بوستان سرخهحصار در منطقه ۱۳ برای احداث «پارک پسماند» به سازمان اختصاص خواهد یافت. در این مجموعه، با نصب المانهای آموزشی مرتبط با مدیریت پسماند مشابه آنچه در پارکهای ترافیکی اجرا شده است، زمینه برای آموزش و آگاهی بخشی شهروندان فراهم خواهد شد. همچنین مقرر شده است بخشی از پارکهای ترافیکی شهر تهران نیز به المانهای مدیریت پسماند مجهز شود تا این فرایند بهعنوان مکمل آموزشهای شهروندی عمل کند.
پناهی در پایان خاطرنشان کرد: دامنه آموزشها محدود به مدارس نیست و کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز در این طرحها مشارکت خواهند داشت. علاوه بر آن، دورههای آموزشی مدیریت پسماندهای خانگی، ویژه و عفونی برای کارکنان مراکز درمانی از جمله بیمارستان بهمن برگزار شده و در آینده نزدیک در بیمارستان مفید کودکان نیز اجرایی خواهد شد.
