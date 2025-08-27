استفاده از ۵۶.۵ میلیون متر مکعب پساب برای آبیاری فضای سبز شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در راستای انجام پیگیری‌های لازم جهت استفاده حداکثری از پساب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران از تصفیه خانه‌های فیروزبهرام، جنوب و اکباتان بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته قرار گرفت.

گودرزی در جریان این بازدید، گفت: امسال شهرداری تهران با سرمایه گذاری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان جهت انجام لوله گذاری ها، استفاده از پساب را به ۲۳ میلیون متر مکعب رسانده است و بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان امسال این میزان را به ۵۶.۵ میلیون متر مکعب برای آبیاری فضای سبز شهری خواهیم رساند که در دوره مدیریت شهری ششم این رقم قابل توجه است.

معاون شهردار تهران در ادامه با ذکر این نکته که اگر قرار باشد، شهرداری به طور کامل متولی احداث تصفیه خانه‌ها باشد، بنابراین به سمت احداث تصفیه خانه محلی کوچک مقیاس حرکت خواهیم کرد، اذعان کرد: بر اساس تصمیم گیری های صورت گرفته، مقرر گردید که برای آبیاری فضای سبز به سمت احداث تصفیه خانه‌های محلی برویم و احتیاجی به احداث تصفیه خانه بزرگ مقیاس در خارج از شهر نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیرو تفاهم نامه شهرداری تهران با شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و در راستای استفاده از ظرفیت‌های متقابل و تشریک مساعی در خصوص احداث تصفیه خانه‌ها، امروز با مسئولان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران بازدید مشترکی داشتیم و طی این بازدید مقرر گردید که شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نسبت به طراحی و جانمایی تصفیه خانه‌های جدید جهت استفاده حداکثری از پساب برای آبیاری فضای سبز شهری اقدامات لازم را انجام دهند.