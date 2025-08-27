به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی خطاب به کارکنان این وزارتخانه در سراسر کشور به مناسبت هفته دولت، این مناسبت را یادآور «مسئولیت سنگین و مقدسی» دانست که فراتر از یک وظیفه اداری، رسالتی تاریخی در پاسداری از هویت ملی، میراث فرهنگی و شکوه تمدنی ایران عزیز است.

وی با اشاره به شرایط خطیر کشور در سال گذشته و به‌ویژه «روزهای پرفشار جنگ تحمیلی دوازده‌روزه رژیم کودک‌کش» و نگاه بدخواهان به فروپاشی ساختارها، گفت: شما همکاران با صلابتی مثال‌زدنی، چراغ خدمت را پرفروغ نگاه داشتید و نگذاشتید جریان خدمت‌رسانی وزارتخانه دچار وقفه شود. این ایستادگی همچون برگ زرینی در حافظه سازمانی ثبت خواهد شد؛ یادگاری از اینکه عشق به ایران، راهگشا و فراتر از هر محدودیتی در جان ما جاری می‌ماند.

وزیر میراث‌فرهنگی، ضمن تجلیل از همکاران در اقصی نقاط ایران، افزود: امروز هر موفقیتی که در این وزارتخانه به دست آمده چه در پاسداشت میراث‌فرهنگی، چه در بالندگی صنایع‌دستی به‌عنوان تجلی فرهنگ ملی و چه در اعتلای گردشگری به مثابه پیشران توسعه پایدار مرهون فداکاری شماست و نام شما بر تارک این دستاوردها می‌درخشد.

صالحی‌امیری انگیزه اصلی سفرهای استانی خود را «دیدار بی‌واسطه با کارکنان» معرفی کرد و اظهار داشت: تا پایان شهریور، تمامی استان‌های کشور را یک‌بار خواهم پیمود تا از نزدیک آلام، دغدغه‌ها و مشکلات شما را بشنوم؛ از تنگنای معیشتی تا کمبود فضا و امکانات اداری. واقعیت تلخ این است که بسیاری از شما در شرایطی خدمت می‌کنید که از حداقل‌های معیشتی برخوردار نیستید؛ در حالی‌که ۳۸۰ شهرستان کشور فاقد زیرساخت‌های اداری شایسته هستند و همکاران با کمترین امکانات، مأموریت خود را در سکوت و فداکاری به انجام می‌رسانند.

وی در ادامه، از آغاز «نهضتی برای ایجاد زیرساخت‌های بنیادین» در وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: با همت و عزت‌نفس شما و با تکیه بر سرمایه اجتماعی بی‌بدیل وزارتخانه، می‌توانیم فصلی تازه از شکوه، اعتبار و توسعه را رقم بزنیم. در این مسیر، تمام توان خود را برای بهبود حقوق و معیشت همکاران، ارتقای منزلت آنان و تقویت و گسترش نمایندگی‌ها به کار گرفته‌ایم.

وزیر میراث‌فرهنگی، آینده این وزارتخانه را روشن و استوار بر مبانی راهبردی نظام دانست و تأکید کرد: بی‌تردید راه ما با منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های رئیس‌جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، روشن شده است. آنچه ما در پی آنیم چیزی جز سربلندی ایران و احیای شکوه تاریخی این سرزمین نیست و این هدف والا تنها با همدلی، ایثار و تلاش بی‌وقفه شما محقق خواهد شد.