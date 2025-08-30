شگردهای جدید سارقان در تهران+فیلم

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در روزهایی که امنیت و آسایش شهروندان به دغدغهای همگانی تبدیل شده، پلیس آگاهی پایتخت با اجرای عملیاتی گسترده و ضربتی، ضربهای مهلک به شبکه سازمانیافته سارقان و کلاهبرداران وارد کرد. آنچه در پی میآید، گزارش مفصلی از این طرح بزرگ پلیسی است که منجر به دستگیری ۱۴۵ سارق حرفهای و ۱۵ مالخر شد.
در این عملیات، نه تنها انبوهی از اموال مسروقه شامل صدها گوشی تلفن همراه، سلاح و جواهرات کشف شد، که شیوههای عجیب و گاه غریب مجرمان نیز آشکار گردید؛ از سارقانی که در پوشش کمکرسانی به سالمندان، کارتهای بانکی آنان را تخلیه میکردند، تا کلاهبردارانی که با فیشهای جعلی کسبه را فریب میدادند و حتی زنی که طلای کودکان را در اماکن مذهبی به سرقت میبرد.
این گزارش، روایتی میدانی از ابعاد این دستگیریها، اعترافات متهمان و هشدارهای جدی پلیس برای شهروندان است تا بیش از پیش، مراقب باشند و در عین حال، بدانند که دست قانون در رسیدن به مجرمان، کوتاه نیست.
کشفیات گسترده و بازگشت اموال به صاحبان آنها
سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری ۱۴۵ سارق حرفهای و ۱۵ مالخر در یک طرح ضربتی خبر داد و تأکید کرد که با هماهنگی قضائی، با این متهمان که به صورت باندی عمل میکردند، با اشد مجازات و بدون هیچگونه ارفاقی برخورد خواهد شد.
به گفته وی در بازرسی از محل اختفای این افراد، ۴۰۵ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه ۶ قبضه سلاح جنگی و مقادیر زیادی از اموال شامل ارز و طلا کشف و ضبط شد. به گفته رئیس پلیس آگاهی پایتخت، این اموال در روز جاری تحویل مالباختهها خواهد شد.
در ادامه بررسی پرونده این شبکه سرقت، جزئیات شگردهای برخی از دستگیرشدگان فاش شده است.
سرقت در پوشش کمکرسانی
یکی از متهمان اعتراف کرد که با انتخاب سالمندان به عنوان قربانی، پشت سر آنها در صف عابربانک میایستاد. وی با بهانه کمک برای انجام کارتبهکارت، کارت بانکی اصلی فرد را میگرفت، رمز عبور را حفظ میکرد و سپس یک کارت تقلبی را به او بازمیگرداند. این سارق با کارت اصلی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از حساب قربانیان برداشت کرده و دلیل ورود به این جرایم را اعتیاد عنوان کرد.
کلاهبردار حرفهای فیشهای جعلی
یکی دیگر از این متهمان که به صورت انفرادی عمل میکرد، با مراجعه به فروشگاهها، بهویژه فروشگاههایی که دارای فروشنده خانم بودهاند، پس از خرید، فیش پرداخت جعلی نشان میداد و کالاها را میربود. وی حتی با برقراری تماس تلفنی، قربانیان خود را تهدید میکرد تا مانع از شکایت آنان شود. این فرد به کلاهبرداری از بیش از ۵۰ نفر و سرقت اموالی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعتراف کرد.
در همین رابطه، یکی از مالباختگان گفت: دو ماه پیش، ساعت ۹:۳۰ شب، فردی به مغازه ما آمد و پس از خرید، یک فیش جعلی به مبلغ ۱۲ میلیون تومان به فروشنده نشان داد و ادعا کرد مبلغ را کارتبهکارت کرده است.
سرقت از کودکان در اماکن مذهبی
از دیگر متهمان دستگیرشده، زنی ۳۳ ساله است که اعتراف کرد کودکان را در حرم «امامزاده صالح تهران» به بهانههای مختلف به گوشهای خلوت میبرده و گوشواره و زیورآلات طلای آنان را میدزدیده است.
سارق باتری چراغهای راهنمایی
در ادامه این عملیات، فردی که مسئول خاموشی مکرر چراغهای راهنمایی در غرب تهران بود نیز دستگیر شد. وی اعتراف کرد در شبانهروز از چراغها بالا رفته و باتری آنها را برای فروش به قیمت ناچیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سرقت میکرده است.
هشدار قاطع پلیس و درخواست از شهروندان
سردار ولیپور گودرزی با اشاره به اینکه پروندههای باندی از سوی شخص دادستان به صورت ویژه پیگیری میشود، گفت: «این افراد به هیچوجه از ارفاقات قضائی مانند مرخصی یا قرار وثیقه برخوردار نخواهند شد و تمام مدت محکومیت خود را در زندان خواهند بود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود
وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: لطفاً از انتشار فیلم جرایم در فضای مجازی خودداری کنید. این کار، موجب فرار مجرم شده و دستگیری او را سخت میکند. مستندات را در اختیار پلیس بگذارید تا ما بتوانیم با قدرت و سرعت بیشتری عمل کنیم.
نظر شما