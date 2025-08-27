  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

یک کشته و ۱۰ زخمی در تصادف اتوبوس مدرسه در جنوب غربی ملبورن

صبح چهارشنبه، پس از واژگونی یک اتوبوس مدرسه در جنوب غربی ملبورن در ایالت ویکتوریای استرالیا، یک دختر جان باخت و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پلیس ویکتوریا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتوبوس مدرسه که حامل ۲۸ دانش‌آموز دبستانی و راهنمایی بود، حدود ساعت ۸:۲۰ صبح چهارشنبه هنگام پیچیدن به سمت بزرگراهی در شهر کوچک استونهاون، ۷۳ کیلومتری جنوب غربی ملبورن، واژگون شد.

پلیس ویکتوریا اعلام کرد که یک دختر در محل حادثه جان باخت و یک پسر با جراحات جدی اما غیرتهدیدکننده به بیمارستان منتقل شد.

۸ دانش‌آموز دیگر جراحات غیرتهدیدکننده‌ای داشتند و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. راننده اتوبوس ۷۶ ساله نیز به دلیل جراحات جزئی در بیمارستان بستری شد، اما از آن زمان مرخص شده و در حال حاضر در حال کمک به پلیس در تحقیقات خود است .

آمبولانس ویکتوریا اعلام کرد که ۸ واحد امدادی، شامل بالگرد، تیم‌های مراقبت‌های ویژه و تیم‌های پشتیبانی، صبح چهارشنبه به محل حادثه اعزام شدند.

پلیس ویکتوریا اعلام کرد که تحقیقات در مورد جزئیات دقیق این حادثه در حال انجام است.

کد خبر 6572250

