یک کشته و ۱۰ زخمی در تصادف اتوبوس مدرسه در جنوب غربی ملبورن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پلیس ویکتوریا در بیانیهای اعلام کرد که این اتوبوس مدرسه که حامل ۲۸ دانشآموز دبستانی و راهنمایی بود، حدود ساعت ۸:۲۰ صبح چهارشنبه هنگام پیچیدن به سمت بزرگراهی در شهر کوچک استونهاون، ۷۳ کیلومتری جنوب غربی ملبورن، واژگون شد.
پلیس ویکتوریا اعلام کرد که یک دختر در محل حادثه جان باخت و یک پسر با جراحات جدی اما غیرتهدیدکننده به بیمارستان منتقل شد.
۸ دانشآموز دیگر جراحات غیرتهدیدکنندهای داشتند و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. راننده اتوبوس ۷۶ ساله نیز به دلیل جراحات جزئی در بیمارستان بستری شد، اما از آن زمان مرخص شده و در حال حاضر در حال کمک به پلیس در تحقیقات خود است .
آمبولانس ویکتوریا اعلام کرد که ۸ واحد امدادی، شامل بالگرد، تیمهای مراقبتهای ویژه و تیمهای پشتیبانی، صبح چهارشنبه به محل حادثه اعزام شدند.
پلیس ویکتوریا اعلام کرد که تحقیقات در مورد جزئیات دقیق این حادثه در حال انجام است.
