به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، امروز رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه‌های مهمی از جمله فرآورده گاز مایع شرکت‌های ملی گاز ایران و پالایش نفت اصفهان بود. در مجموع این رینگ طی روز جاری شاهد رقابت بیش از ۹ میلیون دلاری بر روی عرضه‌های گاز مایع بود.

بنابر این گزارش مدیریت بورس انرژی ایران، اعلام کرد: امروز چهارشنبه ۵ شهریور، رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه‌های مهمی از جمله فرآورده گاز مایع شرکت‌های ملی گاز ایران و پالایش نفت اصفهان بود.

عرضه‌های شرکت ملی گاز ایران شامل فرآورده گاز مایع به میزان ۵۰ هزار تن از مبدا مجتمع گاز پارس جنوبی به مقصد بین‌الملل (حمل دریایی)، ۲۰ هزار تن از مبدا مجتمع گاز پارس جنوبی به مقصد بین‌الملل به جز افغانستان و ۳ هزار تن از مبدا پالایش گاز فجر جم به مقصد بین‌الملل به جز افغانستان بودند؛ شرکت پالایش نفت اصفهان نیز عرضه‌ای شامل ۱۲ هزار تن فرآورده گاز مایع از مبدا اصفهان به مقصد بین‌الملل را رقم زد.

براساس این گزارش، در عرضه‌های شرکت ملی گاز ایران که به مقاصد مختلف صادراتی انجام شد، تقاضای چشمگیری به میزان ۲۴۰ هزار تن برای ۷۳ هزار تن فرآورده عرضه شده وجود داشت که در مجموع منجر به خلق ارزشی بیش از ۳۵ میلیون دلار و مازاد رقابتی بیش از ۸ میلیون و ۴۲۸ هزار دلار شد.

در عرضه گاز مایع شرکت پالایش نفت اصفهان که به مقصد افغانستان انجام پذیرفت، تقاضایی به میزان ۷۶ هزار تن برای ۱۲ هزار تن از این فرآورده به ارزشی بیش از ۵ میلیون دلار وجود داشت. در جریان این عرضه مازاد رقابتی بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار دلار رخ داد.

در عرضه فرآورده رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت نیز که به مقصد بین‌الملل صورت گرفت، تقاضای ۱۷ هزار تنی مشتریان برای ۴ هزار تن از این فرآورده وجود داشت که به خلق ارزشی بیش از یک میلیون دلار و مازاد رقابتی بیش از ۲۰۰ هزار دلار منجر شد.