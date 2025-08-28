به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدیمنفرد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات اجرای آسفالت معابر روستایی در چهار روستای این بخش با اعتباری افزون بر ۹۰ میلیارد ریال و در سطحی به متراژ ۲۲ هزار مترمربع به پایان رسید.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان کنگان بخش مهمی از این پروژه با استفاده از سهمیه قیر رایگان به ارزش ۴۷ میلیارد ریال اجرایی شده که اکنون با پیشرفت فیزیکی صددرصد در اختیار اهالی قرار گرفته است.
وی گفت: همچنین در روستای باغ شیخ، طرح هادی روستایی با هدف ساماندهی بافت و بهبود دسترسیها به اجرا درآمد، که این طرح شامل احداث پنج دهنه پل، اجرای عملیات زیرسازی، سنگجدول و آسفالتریزی به طول هزار و ۲۰۰ متر است که با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان کنگان با اشاره به اهمیت این پروژهها در توسعه متوازن روستایی اظهار کرد: اجرای این طرحها بخشی از تعهد بنیاد مسکن به مردم شهرستان کنگان است و هدف ما ارتقای زیرساختهای روستایی، تسهیل در تردد اهالی و فراهم کردن زمینههای توسعه پایدار در مناطق مختلف است، که خوشبختانه با همراهی مردم امروز شاهد به ثمر نشستن این پروژهها هستیم.
