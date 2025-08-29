  1. استانها
  2. کردستان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۵

ظرفیت جوانان کردستان در رفع مشکلات مورد استفاده قرار گیرد

ظرفیت جوانان کردستان در رفع مشکلات مورد استفاده قرار گیرد

سنندج- نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت جوانان تحصیلکرده کردستان برای رفع مشکلات استان از جمله تعاونی‌ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های دولت در این استان، بر حمایت همه‌جانبه دفتر نمایندگی ولی فقیه از برنامه‌های دولت تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در این دیدار اظهار داشت: ما از تلاش‌ها و زحمات تیم دولت در کردستان سپاسگزاریم و قدردان خدماتشان هستیم و اعلام می‌کنیم دفتر نمایندگی ولی فقیه تمام و کمال در خدمت پشتیبانی از دولت است و این برنامه اصلی ماست.

وی افزود: اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب مجدداً بر ما فرض کردند که بیش از پیش در خدمت باشیم و همواره به عنوان پشتیبان دولت در اینجا حضور داریم، چرا که کار دولت با ثبات و پیشرفت باید پیش برود.

نماینده ولی فقیه در کردستان به برخی مسائل و گره‌های موجود در استان اشاره کرد و گفت: برخی تعاونی‌های ما با مشکلاتی مواجه هستند که هزاران نفر درگیر آن هستند اما با توجه به اینکه کردستان استانی با ظرفیت‌های فراوان خصوصاً جوانان مستعد و تحصیل کرده است، تاکید می‌شود که از ظرفیت جوانان ما بیشتر استفاده شود.

وی ادامه داد: هرچند بر استفاده از نیروهای بومی و جوانان استان در به‌کارگیری تاکید زیادی می‌شود، اما ظاهراً اراده قوی‌تری نیاز است تا گردش کار وارد استان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی به نیاز جامعه به تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد و بیان کرد: یکی از نیازهای مبرم مردم، بحث اعطای وام یا قرض‌الحسنه است و مردم به شدت به کمک نیاز دارند. متأسفانه فرهنگ قرض‌الحسنه در استان ما محدود است و برخی بانک‌ها در پرداخت این کمک‌ها بسیار سخت‌گیرند که با حضور عزیزان دولتی، کمک به این بخش کار بسیار شایسته‌ای خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حتی برای تأمین هزینه‌های روزمره و زندگی‌شان نیاز به وام‌های ۲۰ یا ۳۰ میلیونی دارند و من بار دیگر از جناب وزیر برای توجه به این مسائل تشکر می‌کنم.

کد خبر 6573486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها