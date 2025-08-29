ظرفیت جوانان کردستان در رفع مشکلات مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های دولت در این استان، بر حمایت همه‌جانبه دفتر نمایندگی ولی فقیه از برنامه‌های دولت تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در این دیدار اظهار داشت: ما از تلاش‌ها و زحمات تیم دولت در کردستان سپاسگزاریم و قدردان خدماتشان هستیم و اعلام می‌کنیم دفتر نمایندگی ولی فقیه تمام و کمال در خدمت پشتیبانی از دولت است و این برنامه اصلی ماست.

وی افزود: اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب مجدداً بر ما فرض کردند که بیش از پیش در خدمت باشیم و همواره به عنوان پشتیبان دولت در اینجا حضور داریم، چرا که کار دولت با ثبات و پیشرفت باید پیش برود.

نماینده ولی فقیه در کردستان به برخی مسائل و گره‌های موجود در استان اشاره کرد و گفت: برخی تعاونی‌های ما با مشکلاتی مواجه هستند که هزاران نفر درگیر آن هستند اما با توجه به اینکه کردستان استانی با ظرفیت‌های فراوان خصوصاً جوانان مستعد و تحصیل کرده است، تاکید می‌شود که از ظرفیت جوانان ما بیشتر استفاده شود.

وی ادامه داد: هرچند بر استفاده از نیروهای بومی و جوانان استان در به‌کارگیری تاکید زیادی می‌شود، اما ظاهراً اراده قوی‌تری نیاز است تا گردش کار وارد استان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی به نیاز جامعه به تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد و بیان کرد: یکی از نیازهای مبرم مردم، بحث اعطای وام یا قرض‌الحسنه است و مردم به شدت به کمک نیاز دارند. متأسفانه فرهنگ قرض‌الحسنه در استان ما محدود است و برخی بانک‌ها در پرداخت این کمک‌ها بسیار سخت‌گیرند که با حضور عزیزان دولتی، کمک به این بخش کار بسیار شایسته‌ای خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حتی برای تأمین هزینه‌های روزمره و زندگی‌شان نیاز به وام‌های ۲۰ یا ۳۰ میلیونی دارند و من بار دیگر از جناب وزیر برای توجه به این مسائل تشکر می‌کنم.