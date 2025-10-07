نمایش «پدرکشی ...» راهی یاسوج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، نمایش «پدرکشی یا مکتب چهارم اسکاتلند» به نویسندگی و کارگردانی جواد صداقت و تهیهکنندگی الهام ابنی روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر در پلاتو پناهی یاسوج روی صحنه میرود.
نمایش پژوهشی-تحلیلی دانشگاهی «پدرکشی یا مکتب چهارم اسکاتلند» با تلفیق شخصیتهای اساطیری «شاهنامه» فردوسی و تراژدی «مکبث» شکسپیر، در قالب رویکردی نشانهشناختی به «تاریخنامه هالینشِد» و «شاهنامه» است که پیش از این از دهم تا بیست و هشتم شهریور در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه رفته است.
این نمایش تلاش دارد با ایجاد پیوندی میان اسطورههای ایرانی و تراژدیهای کلاسیک اروپا، تجربهای نو در بازخوانی متون کهن و بازیابی لایههای پنهان روایتهای تاریخی فراهم آورد.
در خلاصه داستان این اثر میخوانیم: «دانکن، خسرو، پرویز، مکبث، بهرام چوبین، لیدی مکبث، مریم دختر امپراطور روم و جادوگران.... روایتی تازه از همنشینی اسطورههای ایران و اسکاتلند».
صادق صبح زاهدی، حسین صحرایی،مهبد بهمنی، وحید نوری، آرش شجاعی، سارا شمس، گندم قجاوند و الهام ابنی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور اثر: الهام ابنی، دستیار کارگردان: امیر حسین محمدی، طراح حرکت: جواد صداقت، طراح نور: ایمان اسماعیلی، طراح صحنه: جواد صداقت، طراح لباس وطراح گریم: الهام ابنی، گرافیست و عکاس: اردلان آشناگر، روابط عمومی و مدیر رسانه: نگار امیری، مجری طرح: خانه هنر آسوریک.
