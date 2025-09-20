آغاز سه نمایش تازه در مرکز تئاتر مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، در ادامه اجراهای عمومی نمایشهای دانشگاهی، نمایش «نسل سکوت» نوشته محمدرضا عطاییفر و به کارگردانی محمدهادی عطایی و با بازی محسن سالاری، پیمان محسنی، مهرآسا مداحی و محمد هادی عطایی از اول مهر ساعت ۱۸:۳۰ و نمایش «فروید» با نویسندگی و کارگردانی مرتضی فرهادنیا و با بازی یلدا احمدنژاد ملکی، نازنین کاوه، هلیا کسائی، مبینا گلیخ، حسن توکلی، حسن حکمآبادی، مهرداد ذبحی، کارو اسدی، ویستا عباسیان، سهیل محمدیفرد و پارسا عابدی طاری از سوم مهر ساعت ۲۰:۳۰ در سالن اصلی اجرای خود را آغاز میکنند.
همچنین نمایش «درباره لیلا» به نویسندگی علیرضا معروفی و کارگردانی لیلا میناوند و با بازی مهدی جاوید، لیلا میناوند و مریم نورانی از اول مهر ساعت ۱۹:۳۰ اجرای سالن کوچک این مجموعه خواهد بود.
نظر شما