۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

مخبر: فعال‌سازی اسنپ‌بک فاقد مبنای حقوقی است

مشاور و دستیار رهبری انقلاب تاکید کرد: فعال‌سازی اسنپ‌بک که فاقد مبنای حقوقی است، تنها به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش در خواست تروئیکای اروپایی برای فعال سازی اسنپ بک، نوشت: «فعال‌سازی اسنپ‌بک که فاقد مبنای حقوقی است، تنها به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک منجر خواهد شد؛ بدون آنکه تأثیری بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و پیشرفت خود داشته باشد.»

