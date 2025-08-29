به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش در خواست تروئیکای اروپایی برای فعال سازی اسنپ بک، نوشت: «فعال‌سازی اسنپ‌بک که فاقد مبنای حقوقی است، تنها به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک منجر خواهد شد؛ بدون آنکه تأثیری بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و پیشرفت خود داشته باشد.»