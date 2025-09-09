مخبر: منابع آبی را به بدترین شکل ممکن استفاده کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در رویداد تخصصی ایران پیشرفته با موضوع کارکرد شرکت‌های مسئله‌محور حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، بر نقش کلیدی این شرکت‌ها در تأمین امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

در این رویداد تخصصی که صبح امروز (سه شنبه) به همت بنیاد ایران پیشرفته برگزار شد، دکتر محمد مخبر با بیان اینکه «انسجام در مقابل جنگ ترکیبی»، «قدرت نظامی» و «امنیت غذایی» محورهای جدی اقتدار، امنیت و اعتبار کشور هستند، خطاب به شرکت‌های فناور حاضر در این رویداد گفت: «شما شرکت‌های فناور رکن اساسی حل مشکلات کشور به ویژه در حوزه امنیت غذایی هستید و این امر برای شما فرصت استثنایی خدمت را در عرصه‌های فناورانه ایجاد کرده است.

دکتر مخبر گفت: کشور پول حاصل از فروش نفت را برای واردات کنجاله و گوشت قرمز هزینه می‌کند که انصافاً با وجود این همه ظرفیت دانشی برای تولید نهاده‌های دامی، به نوعی اسراف منابع محسوب می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه حل این مشکلات را در گرو به کارگیری فناوری دانست و افزود: با وجود مشکل آب، هنوز هم با فناوری می‌شود کارهای خوبی انجام داد. توفیق یا عدم توفیق دولت، در دست شما فناوران است که به کمکش بشتابید یا نه؛ سفره مردم دست شماست، نه صرفاً دولت‌ها. این شمایید که با اجرایی شدن ایده‌هایتان می‌توانید همراه و همدل با حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی هم به سود مناسب و گسترش کسب و کارتان برسید و هم کشور را در حوزه امنیت غذایی بی‌نیاز از واردات کنید.

مشاور و دستیار رهبرمعظم انقلاب، حضور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را یک مزیت جدی برای کشور برشمرد و بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان ما امروز مشکل کشورهای منطقه را هم حل می‌کنند، حیف نیست که از برکات آن‌ها بهرمند نشویم؟ حتماً با مدیریت درست و هم‌افزایی شرکت‌ها در چنین رویدادهایی می‌توان منسجم عمل کرد و حتماً در چنین زیست‌بومی شرکت‌ها قادر خواهند بود مشکل امنیت غذایی را در کنار سایر دغدغه‌های کشور مرتفع سازند.

دکتر محمد مخبر با بیان اینکه مشکلات کشاورزی و امنیت غذایی با همراهی مردم و شرکت‌های فناور حل می‌شود، آینده ایران را وابسته به ایده‌های این شرکت‌ها دانست و گفت: «آینده ایران با ایده‌های شما که به محصول تبدیل می‌شود، روشن، امن و مقتدر خواهد بود.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار کرد: ما مشکل آب داریم، که حقیقتاً هم این مشکل وجود دارد. اما با همین آب نیز می‌توان چند برابر محصولات بیشتری تولید کرد. در یکی از استان‌های ما، اگر آبیاری به طور مناسب انجام شود، نزدیک به ۲ میلیارد متر مکعب آب اضافی در دسترس است. ما از آب موجود در کشور به بدترین شکل ممکن استفاده می‌کنیم. زمین‌هایمان نیز همینطور هستند؛ خاک و هوای خوب داریم، اما به درستی آن را مدیریت نمی‌کنیم. اگر بهره‌وری را در این زمینه افزایش دهیم، بخش زیادی از مشکلات ما حل خواهد شد.

گفتنی است در این رویداد تخصصی، ۲۵۰ شرکت فناور و ۳۰ واحد صنعتی فعال در بخش نیازهای فناورانه غذایی حضور داشتند و ۱۵ صندوق سرمایه گذاری نیز گروه‌های فناور فعال در نمایشگاه محصولات ارائه شده در رویداد شناختند و همچنین دکتر مخبر در بازدید از غرفه‌های فناوران با محصولات ارائه شده از نزدیک آشنا شد.

در خلال گفتگوهای مشاور و دستیار مقام معظم رهبری جوانان حاضر در رویداد ایده‌های نوینی جهت طرح در کارگروه‌های بنیاد ایران پیشرفته دریافت شد.

در پایان مراسم و در دیدار و گفتگو با هیئت‌های خارجی به ویژه نمایندگان هند، افغانستان و پاکستان بر ضرورت شناخت و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تاکید و راهکارهای توسعه روابط علمی و اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی بررسی شد.