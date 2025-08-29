به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عزت الرشق» از اعضای بلندپایه جنبش حماس در واکنش به عملیات نیروهای مقاومت در غزه گفت: مقاومت ما معادلات را تحمیل میکند.
در یکی از بیسابقهترین درگیریها در نوار غزه، چندین نظامی صهیونیست در عملیات کمین منحصر به فرد رزمندگان گردانهای عزالدین القسام در شهر خان یونس در جنوب غزه و محلههای الصبرة و الزیتون در شهر غزه کشته و زخمی شدند. تا لحظه نگارش این خبر درگیری بین صهیونیستها و نیروهای مقاومت ادامه دارد.
رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که دستکم ۹ نظامی این رژیم در درگیری با نیروهای مقاومت زخمی شده و ۴ نظامی نیز مفقود هستند و به احتمال زیاد به اسارت نیروهای قسام درآمدهاند.
ساعاتی قبل «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در پیامی تأکید کرد: نقشههای جنایتکارانه دشمن برای اشغال غزه، به وبالی برای سران سیاسی و نظامی آن تبدیل خواهد شد.
در ادامه پیام ابوعبیده آمده است: هزینه نقشههای دشمن برای اشغال غزه را نظامیان اشغالگر با خون خود پرداخت خواهند کرد و به خواست خدا، شانس اسیر کردن نظامیان جدید را افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: مجاهدان ما در اوج آمادهباش هستند و روحیه بالایی دارند و نمونههای بینظیری از قهرمانی و شجاعت را ارائه و به خواست خدا درسهای سختی به متجاوزان خواهند داد.
سخنگوی گردانهای قسام هشدار داد: جنایتکار جنگی نتانیاهو و وزرای نازی او مصرانه تصمیم گرفتهاند تعداد اسرای زنده دشمن را به نصف کاهش دهند و بیشتر اجساد اسرای کشته شده خود را برای همیشه ناپدید کنند.
ابوعبیده خاطرنشان کرد: ما تا جایی که میتوانیم اسرای دشمن را حفظ خواهیم کرد و آنها در همان شرایط در کنار مجاهدان ما در مناطق نبرد و درگیری خواهند بود. ما نام، عکس و مدرک مرگ هر اسیر که در تجاوز ارتش اشغالگر کشته شود را اعلام خواهیم کرد.
نظر شما