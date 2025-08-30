به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان گزارش دادند که درگیریهای صورت گرفته طی ساعات گذشته در محله الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه تن به تن بوده است.
بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از این نظامیان در محله الزیتون کشته و زخمی و حتی چهار تن از آنها مفقوده شدهاند.
رسانههای عبری زبان بامداد امروز گزارش دادند که نظامیان صهیونیست از محله مذکور عقب نشینی کرده و به مواضع خود بازگشتهاند.
«ابوعبیده» سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس روز جمعه در پیامی تاکید کرد: نقشههای جنایتکارانه دشمن برای اشغال غزه، به باری بر دوش سران سیاسی و نظامی آن تبدیل خواهد شد.
در ادامه پیام ابوعبیده آمده است: هزینه نقشههای دشمن برای اشغال غزه را نظامیان اشغالگر با خون خود پرداخت خواهند کرد و به خواست خدا، شانس اسیر کردن نظامیان جدید را افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: مجاهدان ما در اوج آمادهباش هستند و روحیه بالایی دارند و نمونههای بینظیری از قهرمانی و شجاعت را ارائه و به خواست خدا درسهای سختی به متجاوزان خواهند داد.
