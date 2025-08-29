  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴

شهادت ۷۰ فلسطینی از بامداد جمعه تاکنون

شهادت ۷۰ فلسطینی از بامداد جمعه تاکنون

رسانه‌های فلسطینی از شهادت هفتاد نفر دیگر از مردم بی دفاع غزه در حملات رژیم صهیونیستی از بامداد جمعه تاکنون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، از بامداد جمعه تاکنون ۷۰ نفر از شهروندان غزه در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، ۲۲ تن از شهدا در صف دریافت کمک از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه عصر جمعه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرده بود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۳ هزار و ۲۵ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۹ هزار و ۴۹۰ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۵۹ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۲۲۴ نفر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۱۱۷۸ نفر شهید و ۴۷۴۴۹ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ نفر شهید و ۱۸۲ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۲۰۳ شهید و ۱۶۲۲۸ نفر برسد.

کد خبر 6574033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها