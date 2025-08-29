ابوعبیده: رزمندگان مقاومت درس سختی به متجاوزان خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای عزالدین قسام در پیامی تأکید کرد: نقشههای جنایتکارانه دشمن برای اشغال غزه، به وبالی برای سران سیاسی و نظامی آن تبدیل خواهد شد.
در ادامه پیام ابوعبیده آمده است: هزینه نقشههای دشمن برای اشغال غزه را نظامیان اشغالگر با خون خود پرداخت خواهند کرد و به خواست خدا، شانس اسیر کردن نظامیان جدید را افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: مجاهدان ما در اوج آمادهباش هستند و روحیه بالایی دارند و نمونههای بینظیری از قهرمانی و شجاعت را ارائه و به خواست خدا درسهای سختی به متجاوزان خواهند داد.
سخنگوی گردان های قسام هشدار داد: جنایتکار جنگی نتانیاهو و وزرای نازی او مصرانه تصمیم گرفتهاند تعداد اسرای زنده دشمن را به نصف کاهش دهند و بیشتر اجساد اسرای کشته شده خود را برای همیشه ناپدید کنند.
ابوعبیده خاطرنشان کرد: ما تا جایی که میتوانیم اسرای دشمن را حفظ خواهیم کرد و آنها در همان شرایط در کنار مجاهدان ما در مناطق نبرد و درگیری خواهند بود. ما نام، عکس و مدرک مرگ هر اسیر که در تجاوز ارتش اشغالگر کشته شود را اعلام خواهیم کرد.
نظر شما