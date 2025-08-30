  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱

بیش از ۱۰ شهید فلسطینی در حملات صهیونیست ها به غزه

در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه که پس از کمین مرگبار حماس علیه صهیونیست‌ها صورت گرفت، ده‌ها فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده‌ها و بالگردهای ارتش صهیونیستی بامداد امروز مناطق مختلفی را در نوار غزه هدف قرار دادند که طی آن بیش از ۱۰ فلسطینی شهید و مجروح شدند.

منابع محلی غزه گزارش دادند که ارتش اسرائیل به محله الصبره در جنوب شهر غزه حمله کرده است.

بر اساس اعلام منابع فلسطینی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین به مناطق شمال غربی شهر غزه حمله کردند.

در اردوگاه النصیرات نیز منزل خانواده الحافی هدف حملات هوایی قرار گرفت که در این حمله ۵ نفر شهید و تعدادی زخمی و مفقود شدند. بیمارستان العوده اعلام کرد که در میان قربانیان دو دختر بچه مشاهده می‌شوند.

محله التلبانی در شرق دیر البلح نیز شاهد حمله هوایی رژیم صهیونیستی بود

در منطقه الکرامه واقع در شمال غرب غزه نیز بالگردهای صهیونیست یک واحد مسکونی را بمباران کردند که در نتیجه آن دو نفر شهید و چندین نفر زخمی شدند. در حمله به خیمه‌های آوارگان در خان یونس یک نفر به شدت زخمی شد.

در منطقه جبالیا النزله، ارتش اشغالگر صهیونیستی با استفاده از یک ربات انفجاری اقدام به تخریب خانه‌های فلسطینیان کرد. مناطق شمالی و شمال غربی غزه نیز از حملات جنگنده‌ها و توپخانه ارتش صهیونیستی در امان نماند و صهیونیست‌ها محله‌های مختلف شامل شیخ رضوان و اطراف شرکت برق در النصیرات و ابو اسکندر را هدف قرار دادند.

برخی از مناطق جنوبی غزه نیز بمباران شد.

منابع عبری گزارش دادند که ارتش در جریان حملات به اطراف محله الزیتون از منور استفاده کرده است.

