۳ «عملیات امنیتی بسیار سخت» در غزه؛ ۱۳ صهیونیست کشته و زخمی شدند

۸ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۷

«عملیات امنیتی بسیار سخت» در غزه؛ ۱۳ صهیونیست کشته و زخمی شدند

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از افزایش تعداد کشته‌ها و زخمی‌های عملیات ویژه نیروهای فلسطینی در محله الزیتون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که تعداد کشته‌های عملیات‌های نیروهای فلسطینی طی ساعات گذشته در محله الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه به ۲ تن و تعداد زخمی‌ها به ۱۱ تن افزایش یافته است.

از سرنوشت چهار تن از این نظامیان نیز خبری در دست نیست. این رسانه‌ها اضافه کردند که دست کم سه حادثه امنیتی بسیار سخت در نوار غزه رخ داده است.

لازم به ذکر است «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس روز جمعه در پیامی تاکید کرد: نقشه‌های جنایتکارانه دشمن برای اشغال غزه، به باری بر دوش سران سیاسی و نظامی آن تبدیل خواهد شد.

در ادامه پیام ابوعبیده آمده است: هزینه نقشه‌های دشمن برای اشغال غزه را نظامیان اشغالگر با خون خود پرداخت خواهند کرد و به خواست خدا، شانس اسیر کردن نظامیان جدید را افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد: مجاهدان ما در اوج آماده‌باش هستند و روحیه بالایی دارند و نمونه‌های بی‌نظیری از قهرمانی و شجاعت را ارائه و به خواست خدا درس‌های سختی به متجاوزان خواهند داد.

